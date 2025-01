En Mar del Plata, Abad pidió armar una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores

El senador nacionalencabezó la cumbre de laen Mar del Plata y llamó a construir “una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores” de cara a las legislativas de este año y en medio de definiciones claves por el territorio.“Si hablamos de certezas, acá va la primera:Vamos a meternos en el barro y a alzar la voz para defender nuestras ideas”, expresó el senador nacional durante el acto donde consideró que “en este escenario en el que se pierden oportunidades, se profundizan las divisiones y fracasan los acuerdos que necesita la Argentina, es fundamental reivindicar ideas simples y acciones concretas para romper la parálisis institucional que perjudica a la inmensa mayoría y sólo beneficia a los abanderados del status quo”.Abad estuvo acompañado de sus máximos aliados, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También estuvieron Daniel Salvador, Gustavo Posse, Walter Carusso, “Tato” Serebrinsky, Elsa Llenderroza, entre otros. En el acto, realizado en el Club Quilmes de Mar del Plata, participaron intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, militantes radicales de toda la provincia, de la Juventud Radical, la Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales, entre otros.“A partir de hoy arranca un camino de construcción.”, resaltó el legisladorAbad plantarse para el armado electoral: “Les dejo una última certeza que es también una invitación a encarar este 2025 con todas las ganas:No vamos a llegar a ningún lado sentados en la tribuna, mientras otros ponen las reglas, salen a la cancha y hacen su partido. El radicalismo no nació para esconderse y ver pasar la pelota. Vamos a levantar la cabeza y armar un equipo fuerte y competitivo para ir con todo hacia adelante. Este año, más que nunca, tenemos que demostrar vocación para transformar la Provincia de Buenos Aires y la Argentina".A pesar del pacto electoral que buscan Mauricio Macri y Javier Milei, todavpia hay tensiones y los radicales no descartan que se produzca una reedición de Juntos por el Cambio, algo que también evalúa Rodrigo de Loredo para Córdoba. Con una diferencia clave: la incorporación del peronismo no kirchnerista. Para lo que sería crucial una ruptura definitiva de Kicillof con La Cámpora, un evento que pocos creen posible. Entre las autoridades partidarias de la UCR bonaerense creen que ese escenario podría representar una oportunidad para “darle una salida” al fuerte enfrentamiento que mantienen con el sector de Lousteau y Manes. El economista y el neurólogo unieron fuerzas el año pasado para derrotar al candidato de Abad para la presidencia del partido centenario. La elección terminó judicializada. Si bien el Juzgado Federal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla dio como ganadora a la lista oficialista, todavía resta que se resuelva una instancia judicial más.