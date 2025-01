Jorge Macri ratificó su favoritismo por la candidatura de Mauricio Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, promueve la candidatura de su primo Mauricio Macri. “Yo creo que sería muy bueno que Mauricio Macri sea candidato en la Ciudad", manifestó en declaraciones a Radio Mitre.Sin embargo, aclaró: “Es una decisión que debe tomar él, pero creo que sería muy positivo que se presente. Tiene las capacidades necesarias y sería un gran gesto”,El mandatario porteño también se refirió a la suspensión y/o eliminación de las PASO: “A mí me parece que una elección, el gasto de las PASO hoy en la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, no tiene sentido. A nivel nacional son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar para unas PASO, no tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos”.“Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, o elimino o nada, las cosas son como a mí me gustan o nada. La vida no es así, uno tiene que aprender a buscar los consensos. ¿Hoy para qué hay consenso? Para suspenderla. Entonces, si vos me metés en esa discusión de eliminarla o nada, en realidad lo que no querés es eliminarla”, aseveró.Por otra parte, el jefe de Gobierno anunció que esta semana se llevará a cabo una reunión federal liderada por Mauricio Macri para plantear al Gobierno la necesidad de establecer una mesa de diálogo. “Ese es uno de los debates importantes que debemos tener”, planteó.No es la primera vez que Jorge Macri respalda al actual titular del PRO. "Guarda que se viene Mauricio Macri candidato. Encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en ciudad...la puede seguir a Cristina donde haga falta", dijo en un acto partidario, el pasado 9 de enero.