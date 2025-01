Milei volvió a defender a su "amigo" Elon Musk y apuntó contra los que "revolean acusaciones de 'nazi'"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se llevó a cabo en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Allí, volvió a defender a su "amigo" Elon Musk y advirtió: "Ojo con los que de forma banal revolean acusaciones y categorizaciones de 'nazi' a cualquiera que no coincida con su forma de pensar".El mandatario repasó la importancia de esta jornada de reflexión y reveló que "este aniversario en particular para mí tiene una carga emocional y simbólica muy especial": "Por un lado porque se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau y por otro por la liberación de los rehenes en Gaza que ha comenzado hace algunos días"."Ojo con los que de forma banal revolean acusaciones y categorizaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar. Tal como lo hicieron expresiones de izquierda en todo el mundo con mi amigo Elon Musk, que es un defensor intachable del Estado de Israel. No nos debería sorprender, porque hasta hartas veces estas falsas acusaciones vienen de los mismos que defienden a los terroristas de Hamás y despotrican en contra el Estado de Israel", expresó.En relación a los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista palestino, destacó "el compromiso del presidente de Estados Unidos Donald Trump, al cargarse al hombro las negociaciones que permitirán que los rehenes puedan volver a casa, entre ellos los nueve argentinos que permanecen secuestrados y por cuya liberación exigimos la máxima celeridad".Se trató de la primera actividad oficial del mandatario tras su regreso de la gira que encabezó por Estados Unidos, donde asistió a la asunción del mandatario Donald Trump, y Suiza, con motivo de su exposición en el Foro de Davos. Milei ya había asistido el año pasado a la ceremonia, oportunidad en la que aseguró que Argentina "no se silencia frente al terror de Hamas" y exigió "la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas". Un año después, esa liberación de rehenes comenzó a concretarse en medio de la tregua entre el grupo terrorista e Israel.La presencia de Milei en ese acto tuvo lugar tras la fuerte defensa que el mandatario hiciera del empresario Elon Musk, luego de que el también funcionario de la gestión de Trump generara polémica con un saludo con el brazo extendido durante la ceremonia de asunción de Trump. Para los críticos de Trump y Musk se trató de un saludo de reminiscencia nazi, por lo que se expusieron todo tipo de teorías al respecto en las redes sociales.Milei utilizó su cuenta de X para defender a Musk, con un texto que llevó de título "Nazi las pelotas". El mandatario apuntó allí contra "la progresía internacional" por las acusaciones contra Musk y amenazó: "Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen". Insistió en esa publicación que Musk "debe ser uno de los hombres más importantes de la historia [.] y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos".