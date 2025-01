"No somos cavernícolas": Adorni sobre la intención de Milei de "ir a buscar" a los "zurdos hijos de put*"

"Hemos demostrado que no somos un grupo de cavernícolas"

NAZI LAS PELOTAS

Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que esta empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos.



Compro X en un acto que fue considerado una locura desde el… — Javier Milei (@JMilei) January 22, 2025

#Política | "Si hay algo que no somos es un grupo de cavernícolas": Manuel Adorni defendió a Javier Milei tras amenazar con "ir a buscar hasta el último rincón del planeta" a los "zurdos hijos de putas". pic.twitter.com/kAoaaBXTiK — Política Argentina (@Pol_Arg) January 28, 2025

"Pensar que el perseguir a o los iremos a buscar significa efectivamente una cuestión cavernícola. Hemos demostrado que si hay algo que no somos es un grupo de cavernícolas"

El vocero presidencial,, intentó quitar peso al tuit en el queamenazó a loscon que "tiemblen" porque los irán a "buscar hasta el último rincón del planeta", como defensa apor su saludo nazi en el Foro de Davos, que compartieron la semana pasada., aseguró el funcionario libertario para tratar de despegarse de lo que, literalmente, escribió el mandatario en X al día siguiente del saludo que el empresario y multimillonario realizó en el evento internacional.Milei había atacado a “la progresía internacional” por las acusaciones contra Musk y lanzado como amenaza: “Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen”."No tengo el textual del tuit. Pero me parece conceptualmente, a ver, me hiciste una pregunta para que me extienda así que me voy a tomar un minuto más", dijo como introducción Adorni, ante una pregunta en su conferencia de prensa, que cada vez son menos habituales.Tras esa aclaración, inició su exposición y se excusó en las ideologías: "Nosotros entendemos y es parte de nuestra agenda eliminar o batallar contra cualquier vestigio de las ideologías de izquierda. Desde lo ideológico es muy importante. Porque el trasfondo de la izquierda es quedarse con tu propiedad privada, con tu casa, con tu empresa o con tu producido"."Todo contra el que quiera ir contra ese derecho tuyo, vamos a batallar contra eso", sostuvo, y en ese punto pronunció una llamativa aclaración respecto de lo que literalmente dijo Milei: "Ahora, si la lectura que se hizo es que nosotros vamos a agarrar cuantro lanzas y vamos a salir a correr personas por la calle, bueno, es un infantilismo. No por vos, sino por los que pensaron eso"., disparó.En ese punto, continuó su explicación: "Somos gente que queremos el progreso, que Argentina finalmente despegue de todos los cavernícolas. De todos estos personajes que un día de hacen un paro de trenes. O de aquellos que toman el Gobierno y te lo destruyen con las banderas de la justicia social, del feminismo y las banderas de otro montón de conceptos que pueden estar cargadas de buenas intenciones"."Cualquier defensa de un derecho, como el derecho a la vida, es totalmente genuina. Cualquier muestra de defender derechos elementales, vamos a estar de ese lado. Nosotros no vamos a permitir que detrás de una defensa de una causa noble, como bien puede ser un colectivo, no importa, femenino o LGBT, haya un negocio. Como quedó demostrado con el Ministerio de las Mujeres, un gran negocio de 200 o 300 millones de dólares por año que lo único que no hacía era defender a las mujeres. La causa era noble pero detrás había una corporación política amparada en el Estado y los supuestos derechos de las minorías y sólo le robaban a los contribuyentes", agregó.Según Adorni, el "trasfondo de todo es que la izquierda va contra la propiedad privada" y que, en cambio, "el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, defendiendo la vida, la libertad y la propiedad privada, sin molestar a nadie, y todo lo demás está en contra de lo que nosotros pensamos"."Quien crea que puede aportar a sus libertades con una marcha, bienvenido sea. Lo dijimos siempre, con otras marchas, no necesariamente el colectivo LGBT+. Cada uno puede defender lo que quiera, pero guarda cuando eso se lo obliga a pagar a otros. Ahí entramos en un conflicto de intereses, hay que respetar a todas las partes", cerró.