Trump aseguró que se reunirá "muy pronto" con Benjamín Netanyahu en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una posible reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ocurrirá "muy pronto" en la Casa Blanca. Tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, el magnate republicano insistirá en la propuesta de trasladar palestinos desde la Franja de Gaza a regiones vecinos como Egipto y Jordania, a pesar del rechazo de ambos países.Durante una conversación con periodistas en el avión presidencial Air Force One, en su regreso a Washington, el mandatario habló sobre que cada vez está más cerca de ocurrir un encuentro entre él y Netanyahu, tras asumir la presidencia de Estados Unidos.Medios como The Times of Israel expresaron que Trump podría recibir al primer ministro israelí la semana próxima en la Casa Blanca. También, durante su diálogo con periodistas, reforzó la propuesta que mencionó el sábado pasado sobre que Jordania y Egipto, junto a otros países árabes, respalden recibir más refugiados palestinos desde la Franja de Gaza.En declaraciones anteriores, Trump calculó que cerca de un millón y medio de personas podrían ser reubicadas y "limpiar toda esa área". También definió a Gaza como un "sitio de demolición donde casi todo está destruido y la gente muriendo". "Les hemos ayudado mucho y estoy seguro de que él nos ayudaría. Es amigo mío. Está en una zona muy complicada del mundo, para ser honestos. Pero creo que lo haría, y creo que el rey de Jordania también lo haría", expresó el presidente de los Estados Unidos, sobre su relación con Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto.Mientras tanto, en Medio Oriente rige un alto al fuego entre Israel y Hamás desde el domingo pasado, en los últimos días el grupo terrorista liberó a ocho rehenes israelíes: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy, Liri Albag, Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher. Junto a Agam Berger que fue capturada pero no estaba en la lista.Por su parte, el integrante de la oficina política de Hamás Basem Naim criticó la idea del presidente de Estados Unidos y advirtió que los palestinos "harán fracasar" la propuesta. En este marco, el movimiento armado en Gaza aliado de Hamás, la Yihad Islámica, marcó que los dichos de Trump incentivan los "crímenes de guerra y de lesa humanidad".