Renunció Eduardo Serenellini del Gobierno: lo habría inducido Karina Milei

El secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, presentó su renuncia al cargo por "razones personales", según afirmó él mismo a través de su cuenta en X. "Agradezco su confianza y conservo una gran amistad", expresó el ahora ex funcionario al dirigirse al presidente Javier Milei. Su salida se produce luego de un año de tensiones internas y rumores de intentos de desplazamiento que finalmente se concretaron este martes.

Por razones personales he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa de la Nación al presidente Javier Milei.

Agradezco su confianza y conservo una gran amistad . — Eduardo Serenellini (@edserenellini) January 28, 2025

Según La Política Online, la decisión de la renuncia de Serenellini fue tomada luego de una reunión con el presidente Milei en Olivos, donde se acordó su salida del cargo. El ex periodista había sobrevivido en la Secretaría de Prensa durante un largo período, a pesar de no cumplir funciones concretas y de enfrentarse a varias críticas internas, especialmente por parte de Karina Milei, hermana del presidente, y de Santiago Caputo, dos figuras clave dentro del círculo más cercano a Javier Milei.También, de acuerdo a Letra P, habría acentuado el éxodo del ex Canal 26, el propio vocero presidencial Manuel Adorni.Serenellini, quien mantuvo un perfil protocolar en el gobierno, no contaba con el respaldo de estos dos importantes miembros del "Triángulo de Hierro" del gobierno, y además, arrastraba conflictos con Manuel Adorni, el portavoz de Milei. A lo largo de su gestión, su permanencia en el cargo generó roces y hasta un enfrentamiento con el campo, lo que culminó en una situación polémica cuando se reveló la existencia de una agencia de publicidad privada que estaba manejando pauta oficial.