El Gobierno oficializó el autodespacho de combustible: qué implica y cómo funcionaría

El Gobierno formalizó la modalidad de autodespacho de combustible optativa para las estaciones de servicio, que podrán elegir implementarla en forma total o instalar en su establecimiento solo algunos surtidores de autoservicio.La medida se implementó a través del Decreto 46/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.La decisión había sido adelantada a comienzos de diciembre por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, durante su participación en una charla con empresarios del Club del Porteño en el Hotel Libertador, en un anuncio que causó debates entre los usuarios, con voces a favor y en contra.El decreto se enmarca en el DNU 70/23 y remarca que "se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".Además, destaca que "el rubro de las estaciones de servicio de nuestro país ha experimentado un profundo proceso de avance tecnológico que permite actualmente ofrecer a los usuarios distintas modalidades para el autodespacho de combustibles, siempre que se garanticen determinadas condiciones de seguridad".Así, en el contexto de la implementación de "medidas que promuevan el desarrollo de la industria, el avance tecnológico y amplíen la oferta de servicios para los consumidores", el Gobierno considera que "el autoservicio de combustibles posibilitará que las estaciones de servicio que actualmente restringen sus horarios comerciales puedan ofrecer un servicio continuo durante las 24 horas del día con un costo operativo menor, lo que resultará especialmente beneficioso para aquellos que necesitan cargar combustible en horarios no convencionales".Por otra parte, desde el Gobierno repasan que de "los trabajadores de las estaciones de servicio en determinadas zonas del país se ven expuestos durante el horario nocturno a reiteradas situaciones de violencia e inseguridad", por lo que la medida "se ofrece como una garantía para el resguardo de la integridad física".Finalmente, el Ejecutivo busca impulsar que las expendedoras implementen "un precio diferenciado más bajo para esta alternativa, con claro beneficio para el consumidor".CÓMO FUNCIONARÍALa única mención del Decreto 47/2025 a la operatividad de la medida es su artículo 2°, que define: "Una vez terminado el suministro de combustible se repondrá la tapa del tanque y se colgará la manguera en su lugar, cuidando de que no quede enganchada en algún saliente del vehículo. Recién entonces se estará en condiciones de poner en marcha el motor".Sin embargo, no se aclara si la modalidad implicará pagar primero y cargar después, o echar combustible y luego ingresar al local de la estación de servicio para abonar.Por lo tanto, habrá que esperar, ya que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía establecerá los requerimientos a cumplimentar por quienes deseen implementar la modalidad de autodespacho de combustible "en un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto". “Hasta tanto se dicten dichas normas, los interesados en implementar la modalidad de autodespacho de combustible en sus estaciones de servicio deberán solicitar autorización" a esa agencia estatal.LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES- Estados Unidos: en general hay dos sistemas. En uno, hay que colocar la tarjeta primero en un dispositivo en el surtidor, luego cargar, y se cobrará automáticamente; en otros casos, se paga primero por un monto fijo y luego se carga; una alternativa es ingresar al local y pagarle al empleado para luego manipular el surtidor.- Europa: en los países del oeste del continente en general se carga primero y luego se ingresa al local de la estación de servicio para pagarle a un empleado; en algunos casos, hay posibilidad de pagar con tarjeta directamente en el surtidor. En otros, como Estonia, se paga a través de una aplicación vinculada a la patente, que es detectada automáticamente por un sensor ubicado sobre el surtidor.- Australia y Nueva Zelanda: se carga primero y luego se ingresa al local para pagarle a un trabajador del establecimiento; en algunas estaciones, puede pagarse directamente en el surtidor con tarjeta o una aplicación.