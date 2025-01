Impulsan otro pedido de juicio político a Javier Milei por su ataque a la comunidad LGBT y la persecución política

El Presidente Javier Milei ya suma tres pedidos de juicio político en el Congreso de la Nación. El último se añadió esta semana y fue impulsado a raíz de las "expresiones amenazantes" del mandatario en el Foro Económico de Davos, donde apuntó con dureza a la comunidad LGBT+ y la lucha del feminismo.La presentación fue impulsada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y respaldada por un amplio grupo de dirigentes del campo de los derechos humanos. En declaraciones a la am750, Barcesat explicó que el centro de la denuncia tiene que ver con los dichos de Milei contra el colectivo LGTB+ y hacia los “zurdos de mierda hijos de puta” a los que aseguró que va a “ir a buscar” adonde sea que vayan. Se trató de dos declaraciones distintas: una en su discurso en Davos y la otra, días antes, a través de X.“Aquí no solo se trata de defenderse frente a las amenazas intimidatorias, se trata de cómo tira abajo la institucionalidad. No solo protegemos la vida, libertad física y psíquica que puedan sentirse comprendidos en este ámbito, sino que ingresa en las figuras penales que tutelan el orden constitucional y la vida democrática”, dijo Barcesat.Luego, Barcesat añadió que los ataques “conllevan la declaración de traición a la Patria. En este grado de gravedad están estas expresiones. Porque es una privación de derechos. Todos los anuncios apuntan a eso”. “Estamos en presencia –con lo de perseguir a los zurdos hijos de puta– de una amenaza directa a la vida y la integridad de las personas. Porque cualquiera puede decir un disparate en la calle, pero no tiene el poder material para cometer los delitos que se refieren al orden público y la vida constitucional”, aclaró.Para eso, dijo el especialista, “hay que tener una presencia institucional y un poder decisión que solo tienen las autoridades”. “Por eso es más gravosa la acción que ha emprendido Milei contra la izquierda, el progresismo”, enfatizó.En el cuestionamiento también está presente el gabinete presidencial, que intento justificar estas amenazas: “Me da vergüenza que un jefe de gabinete de ministros salga a decir que es una convocatoria para el debate. No conozco de ninguna convocatoria donde se llame diciendo que es un zurdo de mierda hijo de puta”. “Esos desplazamientos semánticos demuestran el poco pudor. Me hace recordar cuando bajo el Gobierno de Onganía se sacó la ley anticomunista y la Corte quiso justificar el exabrupto diciendo que todos tienen el derecho de pensar lo que quiera, pero no de transmitirlo. Lo que dijo Adorni es lo mismo, es un disparate”, afirmó.Finalmente, sobre el proceso jurídico en cuestión, añadió: “Hubo dificultades que sufrió Rozanski para poder ingresar. Pero ya ingresó. Esta es la tercera presentación que hacemos frente al Congreso de la Nación pidiendo la investigación del mal desempeño y delitos”.De todos modos, Martín Menem, en Diputados, bloquea todas las avanzadas: “Todavía no hubo ningún trámite sobre estos pedidos. Lamentablemente, cree que poner la cabeza debajo de la tierra significa impedir todo movimiento adverso”. “Pero el pueblo argentino tiene que saber que en la Cámara de Diputados su presidente no ha sido capaz de mandar a juicio político ni ha tenido ninguna reunión. Estamos desprovistos de la herramienta institucional para cuando hay un mandatario que exhibe un violento mal desempeño y comete delitos”, concluyó.