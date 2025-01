Insólito: Valenzuela intentó justificar los insultos de Milei pero terminó en ridículo

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se metió en un terreno peligroso al intentar defender las agresiones verbales de Javier Milei hacia la prensa, lo que terminó dejándolo en una situación incómoda. Valenzuela, que se ha distanciado de sus votantes del PRO para unirse al espacio de Milei, trató de justificar el tono agresivo del Presidente, diciendo que no le molestaba la forma en que hablaba y que le parecía que “habla como habla la gente”.

Sin embargo, su intento de defender a Milei fue rápidamente desmentido por los periodistas Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum, quienes le respondieron de manera contundente. Ambos periodistas aclararon que, a diferencia del Presidente, ellos no se expresan con términos como “zurdos hijos de puta van a temblar” ni relacionan la homosexualidad con la pedofilia.De hecho, enumeraron varias de las expresiones ofensivas utilizadas por Milei, subrayando que no solo son un reflejo de una falta de educación, sino que también suenan como amenazas e insultos.Cabe señalar que la defensa de Valenzuela quedó desmoronada ante las respuestas de los periodistas, quienes pusieron en evidencia la gravedad de las palabras del Presidente, dejando al intendente en una posición difícil. El jefe comunal no encontró los argumentos para hacer frente a las polémicas declaraciones de su flamante conductor.