Pettovello expuso en una coferencia de Mercado Laboral, pero habló de planes sociales y batalla cultural

La ministra de Capital Humano,, disertó en la Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC) en Riad, Arabia Saudita, pero no pudo hablar de crecimiento de empleo y se dedicó a mencionar la eliminación de intermediarios en los planes sociales y la “batalla cultural” que lidera el presidenteDurante su intervención en el panel “Una mirada a largo plazo: el papel de los gobiernos en el equilibrio a corto y largo plazo desafíos del mercado laboral”, la titular de Capital Humano aseguró que el Gobierno realizó “una transformación muy de raíz, porque la realidad en Argentina mostraba una problemática estructural”. “Por eso eperpetuando la dependencia en lugar de fomentar la autonomía de las personas”, aseguró."Paralelamente,y la verdadera integración social porque estamos convencidos de que la única forma genuina de salir adelante es a través del esfuerzo y la generación de empleo”, aseguró Pettovello en medio de la ola de despedidos estatales y agregó: "El desafío es enorme, pero estamos convencidos de que vamos por el buen camino". "Seguiremos trabajando incansablemente para construir un país donde el esfuerzo y el mérito sean el motor del progreso, y donde el trabajo sea el verdadero pilar de la movilidad social", prometió.@fotoW@Lo cierto es que Pettovello no explicó cuál es la generación de empleo en medio del fuerte ajuste. En el comunicado,y destacó que la población con trabajo registrado en Argentina alcanzó los 13,27 millones de personas y que el empleo asalariado en el sector privado llegó a 6,245 millones de personas en octubre de 2024. “Estos datos reflejan el impacto de las políticas en la mejora de las condiciones laborales y la reactivación económica”, sostuvieron al destacar iniciativas como Fomentar Empleo y Volver al Trabajo.Sin embargo, los números son un tanto sesgados. Y es que,(-1,9% interanual - i.a.), de acuerdo al informe mensual de Situación y evolución del trabajo registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publicó en enero, con tres meses de atraso, la Secretaría de Trabajo, encabezada por Martín Huidobro.La caída de los puestos de trabajo principalmente se dió ante el retroceso del sector privado (-2%) y del personal de casas particulares (-4,6%), mientras que el sector público tuvo una caída más leve (-1,4%). Asimismo, en ese período: se observó una suba del 3% (+90.800) en el empleo independiente, impulsado principalmente por el monotributo social (+11,7%), seguido del un 1,1% de monotributistas y 0,6% de autónomos. "Los asalariados privados pasaron de representar casi 54% del mercado de trabajo en 2013 al 47% actualmente. El empleo público todavía absorbe 1,3 puntos porcentuales (p.p.) de este recorte y representa actualmente 25,8% del empleo registrado, pero, advirtieron desde la consultora Labour Capital & Growth (LCG).En un análisis más preocupante, que no se sabe si Pettovello tiene en cuenta pero claro que obvió en la cumbre, el programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) advirtió queEl último Informe de Coyuntura Laboral sostiene que a mediados del año anterior se inició un cambio de tendencia en la actividad económica, que empezó a arrojar signos positivos, peroEl estudio de CETyD observó, además, un cambio en el comportamiento del mercado de trabajo durante los primeros meses de gestión de Javier Milei: los informales y cuentapropistas tuvieron mayor preponderancia. “En primer lugar, a fines de 2024 no se está logrando satisfacer toda la demanda de empleo. En relación con 2023, no solo el número de desocupados sino también el de ocupados demandantes de empleo (que son personas que tienen un empleo pero que están buscando otro) y el de subocupados (personas que trabajan pocas horas –menos de 35 a la semana– y que quieren trabajar más)”, sostuvieron.De mantenerse el crecimiento moderado de empleo,“Si bien es cierto que, durante las fases iniciales de recuperación de la actividad, la reacción del empleo suele ser lenta, el perfil sectorial que está adquiriendo la etapa actual no habilita expectativas de mayor optimismo en cuanto al ritmo de generación de nuevos puestos de trabajo”, alertaron desde CETyD.