"Regalado": Camau Espínola busca apoyo de Milei para su candidatura a la Gobernación

El senador nacional por Corrientes, Carlos "Camau" Espínola, ha decidido dar un paso más en su carrera por la gobernación de la provincia y, para ello, visitó esta mañana la Casa Rosada con el objetivo de fortalecer su relación con el gobierno de Javier Milei. La reunión forma parte de su estrategia para posicionarse como el referente político más destacado en suelo correntino de cara a las elecciones de 2025.

En diálogo con la prensa, Espínola remarcó la importancia de forjar alianzas, no solo con el gobierno de Milei, sino también con otros sectores políticos. "Para mí es importante la alianza con el Gobierno y con otros sectores", aseguró el legislador. Esta declaración refleja su convencimiento de que en Corrientes, donde la hegemonía de la UCR persiste desde hace más de dos décadas, es necesario unificar fuerzas para lograr un cambio profundo.En ese sentido, el dirigente peronista destacó la relevancia del espacio de La Libertad Avanza (LLA), al considerarlo "una mirada y una expresión de cambio importante en el país". Espínola, quien ha venido trabajando en su proyecto político con el objetivo de transformar la matriz productiva de la provincia y modernizar el Estado, señaló que la consolidación de alianzas es fundamental para avanzar hacia un frente electoral que supere la polarización. "Tenemos que estar todos juntos más allá de las candidaturas", añadió.Por otro lado, Espínola dejó en claro que su posición política lo ubica en una "vereda" diferente a la del kirchnerismo. Ante la presencia del sello peronista en la provincia, el senador subrayó que no se alineará con sectores como La Cámpora, mostrando su distancia con el actual kirchnerismo. "Yo no voy a estar con La Cámpora", afirmó, lo que refuerza su apuesta por una alternativa que combine cambio y eficiencia sin adherir a las estructuras tradicionales del peronismo.