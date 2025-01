"Roma no paga traidores": Tras la expulsión de Ramiro Marra, cuál fue la reacción del ejército de trolls libertarios

LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 30, 2025

Se me pregunta como me posiciono frente a esta decisión y la respuesta es la siguiente: le juré lealtad y mi vida al presidente Javier Milei y voy a cumplir ese juramento por él y por la sagrada misión que le ha sido encomendada, superior a todos los hombres. En consecuencia, voy… https://t.co/egjn0Hikal — DAN (@GordoDan_) January 30, 2025

Mientras Karina estaba en un programa de tv mojando al perro para ganarse un televisor de 32 pulgadas, Marra ya andaba peléandose con kirchos en C5N defendiendo las ideas de la libertad, las cosas como son. — Winston (@Winston_Dunhill) January 30, 2025

Tipazo el pibe Marra, bancando desde el día 0 como ninguno, a capa y espada dando la batalla cultural.



De mi parte imposible criticarle algo.

Abrazo. pic.twitter.com/6EbxqeJTAM — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) January 30, 2025

Es fácil, seguís la agenda de ellos y listo https://t.co/VkufZU8KnT pic.twitter.com/xG1ydGjQU9 — termo (@usdtermo) January 30, 2025

Mientras muchos diputados y legisladores del PRO se están pasando a La Libertad Avanza, Marra decidió irse de La Libertad Avanza para pasarse al PRO y arreglar con Jorge Macri. Roma no paga traidores. https://t.co/zkBfHgBXId — Juan Doe (@jdoedoe101101) January 30, 2025

La Libertad Avanza (LLA) anunció la expulsión definitiva de Ramiro Marra del partido luego de que el legislador porteño respaldara el Presupuesto 2025 de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por Jorge Macri. La decisión se tomó bajo el argumento de que su voto contradice los principios del presidente Javier Milei.Es que en un escueto y determinante comunicado, este miércoles a la medianoche el partido oficialista afirmó: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires".De esta manera, por supuesto que la expulsión de Marra no pasó desapercibida en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas. Usuarios de X y otras plataformas aprovecharon la ocasión para lanzar burlas y recordarle sus peores momentos. Pero lo más llamativo fueron las variopintas reacciones del ejército de trolls libertarios que, otrora simpatizantes irrestrictos de Marra, salieron al cruce y pusieron en tela de juicio su lealtad.Horas después de la noticia, Marra rompió el silencio en redes sociales con un escueto mensaje en X: "Viva la lealtad, viva la libertad, carajo. Mañana hablamos", sin dar más explicaciones inmediatas.El ahora exlibertario arrastra un enfrentamiento de larga data con Karina Milei, la hermana del Presidente y máxima operadora política del oficialismo. El conflicto estalló cuando Marra fue electo como jefe del bloque de legisladores libertarios en la Legislatura porteña, pero Karina ordenó su destitución y lo reemplazó con María Pilar Ramírez. Pese a las maniobras internas, Marra logró recuperar el cargo en mayo de este año, aunque las disputas internas siguieron escalando.