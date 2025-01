"Expulsados": quiénes fueron los fundadores de La Libertad Avanza que ya no están en el espacio libertario

La reciente expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza ha puesto en evidencia las tensiones internas que atraviesan el espacio libertario que, inicialmente, fue la gran apuesta del presidente Javier Milei. La ruptura con Marra no es un caso aislado; desde los primeros pasos de la agrupación, varios socios fundadores han ido quedando en el camino, debido a diferencias ideológicas y estrategias políticas que no coinciden con el rumbo que actualmente marca la secretaria presidencial, Karina Milei.

Uno de los primeros en distanciarse fue el economista Diego Giacomini, quien fue uno de los creadores del plan motosierra, clave en la narrativa económica de La Libertad Avanza. Giacomini, que fue co-autor de varios libros junto a Milei, se alejó del partido después de observar cómo el proyecto, a su entender, se alejó de los principios del liberalismo. El economista consideró que el nuevo rumbo del espacio estaba más relacionado con un "neo-macrismo" y con la influencia de figuras como el ministro Luis "Toto" Caputo, alejándose así de la propuesta original que lo había atraído al movimiento.Por otro lado, Carlos Maslatón, un conocido economista y excéntrico armador político, fue otro de los primeros socios del partido que terminó tomando distancia. Maslatón, quien tuvo una participación activa en las legislativas de 2021 y ayudó a consolidar el éxito electoral de Milei, se fue distanciando a medida que se acercaba la campaña presidencial. En un punto, incluso sugirió la posibilidad de plantear una interna dentro del partido, pero esta opción no fue bien recibida. Así, Maslatón decidió dar un paso al costado, alejándose de un proyecto que ya no consideraba fiel a su visión.En el plano porteño, Eugenio Casielles, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, también decidió dejar La Libertad Avanza. Casielles fue uno de los dirigentes que acompañó al inicio la construcción del espacio, pero rápidamente se desilusionó con la dirección que tomó el partido. Casielles no escatimó en críticas hacia el gabinete nacional, refiriéndose a sus integrantes como “la banda del gordo valor” y cuestionando la alianza con el PRO de Patricia Bullrich. Para el legislador, figuras como Caputo y Federico Sturzenegger ya habían fracasado en el pasado y representaban lo peor del macrismo, lo que le hizo tomar la decisión de formar su propio bloque.