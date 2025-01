Tras ser expulsado, Ramiro Marra, expresó que "voy a seguir defendiendo las políticas del Gobierno"

Gracias a todos por los mensajes de apoyo e incentivos para seguir trabajando.



Este es mi mensaje para quienes piden explicaciones. Voy a seguir apoyando a nuestro Presidente Javier Milei y trabajando por una Argentina más libre.



QUE VIVA LA LEALTAD.

Tras ser expulsado de La Libertad Avanza, el legislador porteño Ramiro Marra aseguró que continuará "defendiendo las políticas del Gobierno" debido a que está a favor del modelo económico que desarrolló la gestión del presidente Javier Milei. "Me sorprendió el tuit al igual que a todos. No había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación", detalló el dirigente acerca de la publicación en la red social X que realizó LLA, durante la noche del jueves. En el escrito, el partido expuso que "Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible".A pesar de la comunicación del espacio libertario, el diputado porteño aclaró que mantendrá su respaldo al Presidente: "Estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este Gobierno porque estoy a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina porque se está haciendo historia".Por último, Marra destacó que continuará con su tarea en la Legislatura de la misma forma: "Voy a trabajar con las mismas convicciones, valores, principios y, por supuesto, con las mismas ideas que están logrando que la Argentina sea próspera, dejando de lado cualquier discusión política, partidaria, de sellos, de rótulos que no ayudan. Yo no me voy a callar, estoy acá para seguir gritando: ¡Viva la democracia! ¡Viva la lealtad! ¡Viva la libertad, carajo!".