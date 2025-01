La Justicia archivó una denuncia falsa contra el padre de Riquelme

La Justicia archivó recientemente una denuncia que involucraba al padre del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tras constatar que se trataba de una acusación completamente falsa. El caso había cobrado relevancia en agosto de 2024, después del partido entre Boca y Cruzeiro, cuando una cuenta anónima de Twitter llamada "La Macrineta", vinculada al ex presidente Mauricio Macri, publicó un video que acusaba a Jorge Riquelme de golpear a un socio dentro del club.

TREMENDO Y VERGONZOSO.



De barba blanca y buzo negro, Cacho, el papá de Riquelme, pegándole a un socio, dentro del Club.



Ésta es la gente que gobierna a Boca hoy. pic.twitter.com/QSMPUAtOJ4 — LA MACRINETA (@lamacrineta) August 16, 2024

El video, que rápidamente se viralizó, desató una serie de especulaciones y denuncias. Tras la publicación, se presentó una denuncia formal ante la justicia que se encargó de investigar los hechos. Sin embargo, la investigación reveló que el verdadero protagonista del incidente no era el padre de Riquelme, sino un inspector de UTEDyC llamado Diego Pérez Méndez, quien había intervenido para separar una pelea entre dos hinchas. Según los informes judiciales, Pérez Méndez no agredió a nadie, sino que trató de mediar en la situación para evitar que la disputa se agravara.A partir de esta información, y tras la confirmación de que Jorge Riquelme no había estado involucrado en el altercado, la justicia resolvió archivar la denuncia. Este fallo puso fin a una denuncia que había sido utilizada como herramienta de desinformación en las redes sociales, especialmente en un contexto de tensión política y deportiva.La resolución de la justicia deja en claro que la acusación carecía de fundamento y no tenía base en los hechos reales. Este episodio pone de manifiesto el uso de las redes sociales para difundir información errónea, y resalta la importancia de una investigación objetiva para esclarecer situaciones que pueden dañar la imagen de las personas involucradas.