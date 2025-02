Mercedes D'Alessandro: A las mujeres y a las diversidades nos pega más fuerte la crisis

“El discurso que construyen ellos sobre los trabajadores es demonizarlos de tal manera de que parezca que están reclamando algo que no les pertenece y esto ocurre con las mujeres, las personas trans y las personas con discapacidad”, remarcó.

"A las mujeres y a las diversidades nos pega más fuerte la crisis"

“Por supuesto que en promedio las mujeres ganan menos, tienen trabajos más precarios, mayores índices de desempleo y si sumamos todo eso son las más pobres”, remarcó.

A pesar de los intentos del Gobierno por reversionar los polémicos dichos, hace una semana el presidentedio un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos que fue más que repudiable:, acusó al feminismo de “buscar privilegios” ,. El discurso sacudió a gran parte de la sociedad que este sábado se moviliza en laimpulsada por la comunidad LGTBINBQ+ en contra del Gobierno.En este contexto, en diálogo con, la economista feminista y autora del libro “Motosierra y Confusión”,, recordó porqué la política y, fundamentalmente los dichos de Javier Milei, no pueden separarse de las decisiones ecónómicas del Gobierno y remarcó que “porque son mayoría en los puestos más precarios del empleo”.En sí, los dichos de Milei llevaron a muchos a diferenciar el apoyo a sus medidas económicas de sus ideas, en un intento de separar la política de la economía, consultada al respecto por este portal, D’Alessandro sostuvo: “Creo que, de las mujeres y la comunidad LGTB, porque forma parte de su estrategia mediática para poder”.de parte de quienes estudiamos ciencia económica y también desde la sociedad, a la que yo le tengo respeto y pienso que es inteligente y que puede mirar más allá de lo que está a la vista”. “Para mí de ninguna manera Milei podría llevar adelante este ajuste, sin un discurso así porque lo que de lo que se trata de alguna forma es de demonizar a todos aquellos que son víctimas del ajuste”.Y profundizó: “Hay como una cosa de culparte de tu problema, como quién hizo algo mal y por eso está bien que se le quite el plan social -por ejemplo a las mujeres el Acompañar- diciendo ‘las mujeres y las diversidades quieren privilegios y entonces tenemos que cerrar sus Ministerios, cerrar sus políticas y ahora también queremos eliminar la figura de femicidio’".”, advirtió la economista al tiempo que señaló que en un contexto de crisis es más difícil reclamar “porque muchas veces la gente se siente culpable, otra no sabe a quién acudir, muchas veces está desorganizada y no tiene quién la acompañe y, además, la sociedad te está mirando como un parásito social”.La ex directora de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, entre 2020 y 2022, recordó que“Tienen la misma línea argumental y en este está potenciado”, consideró sobre las palabras de Milei la semana pasada donde el libertario mencionó el “caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años” y lanzó una frase insólita: “Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque“Quienes venimos siguiendo a Milei desde sus apariciones en la televisión, la radio y todo su rol de influencer mediático en el pasado, vemos que estos son argumentos que los repite una y otra vez y no solo él, sino que tiene un montón de gente que lo acompañan eso”, remarcó D’Alessando sobre la violencia discursiva libertaria y recordó que el legisladorse manifestó en contra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) al señalar que “parte la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan”, al ministro de Mariano Cúneo Libarona que dijo “” con la búsqueda de sacar la tipificación del femicidio o al asesor Agustín Lage, quien preside la Fundación de Pensamiento que “ha escrito toneladas de tinta y de tinta en contra de lo que él llama la ideología de género que son nuestras luchas feministas”. “Entonces,”, expresó respecto a la marcha.En Davos, Milei señaló que “el feminismo enarbola la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres”. Lo cierto es que los datos lo contradicen. De acuerdo a un informe de agosto 2024 publicado por la revista Ecofeminita basado en los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC,considerando el total de ocupados y ocupadas (cualquiera sea su especialidad o jerarquía) y respecto a su ocupación principal. Además, la brecha alcanzó el 32,7% si se consideran trabajadores y trabajadoras que no poseen descuentos jubilatorios, lo cual indica que las mujeres con trabajo informal acceden a peores condiciones laborales. La brecha de ingresos totales, que considera la totalidad de los ingresos percibidos, incluyendo jubilaciones y rentas, llegó al 27,8% a nivel nacional.Al respecto,En principio porque, eso hace que vos trabajes de cuidar niños, adultos mayores, limpiar tu casa, lavar la ropa, etcétera, tres veces más que cualquier varón en promedio, lo que hace que tu jornada laboral sea doble o triple”. Asimismo, remarcó que las tareas de cuidado “a veces quitan tiempo para ir a trabajar todos los días o para crecer laboralmente”. “Todas esas brechas de distribución de las tareas del hogar implican una peor inserción laboral de las mujeres”, resaltó.Sobre la frase de Milei de que el feminismo “no se queja de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni de la mayoría de las personas que murieron en guerras”, explicó que justamente esos lugares laborales se deben a que “, que a las nenas las incentiven a estudiar cuestiones asociadas a los cuidados, educación, salud, ambiente, familia o todo lo que tenga que ver con cuidar algo y a los varones construir, matar porque son soldados, jugar al fútbol, etcétera”.”, lamentó la economista y ejemplicó con que según el año, “la primera o la segunda ocupación laboral es ser empleada doméstica y es la tarea peor remunerada y en peores condiciones laborales de toda la Argentina”.En esa línea, insistió en que la crisis le pega más fuerte a las mujeres “por las condiciones ya estructurales de la inserción laboral de las mujeres y, por el otro, porque al dedicar tres veces más de tiempo a las tarea de cuidado, cuando la provisión de servicios públicos de cuidado como escuelas, hospitales, espacios de cuidado infantil, clubes, playones deportivos, centros culturales, etcétera, se achica, l”. “Eso va a ser menos tiempo para ella, para poder salir a trabajar o para poder dedicarse a estudiar, formarse, viajar, capacitarse, entrenarse en el deporte en el que le gusta competir”, añadió.Asimismo, al concluir,. “Está demostrado: cuando ganó Jair Bolsonaro (expresidente de Brasil) y cuando ganó Donald Trump (la primera vez la presidencia) los discursos de odio que desarrollaron hicieron aumentar la violencia de género, hicieron aumentar los travesticidios y las ofensas a personas por la vía del racismo, la xenofobia y la violencia género”, recordó.