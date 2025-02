Ferraro apuntó contra el "doble estándar" de Milei: "Tiene un ministro de Justicia que fue abogado defensor en el caso de abuso sexual de Alperovich"

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívicaadvirtió que el Gobierno de Javier Milei tiene “un doble estándar” porque habla de pedofilia en la comunidad LGBTI y, sin embargo, su ministro de Justicia,, fue abogado del ex gobernador tucumano,, en la causa en la que fue condenado por abuso sexual.“Cuidado con el doble estándar, porqueFue abogado de los Yoma y de los Menem en el tráfico de armas a Ecuador, y estuvo imputado por la causa Amia”, recordó el legislador respecto a la las críticas a la Marcha Federal del Orgullo de este sábado en contra de los dichos del presidente Milei en Davos sobre la que aseguróEn declaraciones a Radio Rivadavia, Ferraro remarcó que marchaEl presidente del partido fundado por Elisa Carrió, remarcó:“, como por ejemplo los datos del Ministerio Público Tutelar en la Ciudad de Buenos Aires, que revelan que más del 90% de delitos de este tipo son cometidos por personas heterosexuales en entorno familiares”, explicó.Además, advirtió que no se puede “pasar por alto lo que implica el discurso de un Presidente y lPor otro lado, criticó que el Presidente haya asociado el logro de derechos de minorías con gastos del Estado o con privilegios y se preguntó: “¿De los que no pueden acceder a la población retroviral de VIH?”.Ferraro consideró que en el foro de Davos”. Al respecto, remarcó que “mucho de ese esfuerzo” para equilibrar las cuentas del Estado “lo pagaron los jubilados”, y subrayó que en cambio “no pagan ese costo sectores privilegiados” del país.