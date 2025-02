Aseguran que con mayor regulación estatal se podría haber evitado la caída de Los Grobo

El portal Bichos de Campo publicó una entrevista que le había realizado a Ricardo Baccarin , corredor de granos y vicepresidente de Panagrícola SA en diciembre de 2020. Allí sostenía queLa situación dedespertó expectativas en el día de hoy, cuando se reanuda la actividad judicial, luego de que en diciembre pasado anunciara un default de pagarés. Luego, en enero, se conoció quey además informó a la CNV que no podría cumplir con vencimientos de deuda por casi 30 millones de dólares con los bancos. En ese sentido, el vicepresidente de Panagrícola había explicado en diciembre de 2020 que el mercado de operaciones físicas de granos no cuenta con regulaciones tan estrictas como las que dicen en el corretaje de furuos de granos. "o realizar una inversión bursátil por medio de un corredor”, explicó Baccarin en ese entonces. En ese sentido, describió, el mercado de operaciones físicas de granos se basa en la confianza existente entre las partes y no hay garantía de lo que sucede con la mercadería física una vez que la recibe el operador. Así, agregó,que se fondean con su mercadería. Para evitar problemas Baccarin señaló que los productores agrícolas no deberían estar a merced de agentes comerciales que se “fondean” con su mercadería. Y que para evitar problemas, como el ocurrido con Vicentin (y ahora con Los Grobo), sería necesario regular la recepción de mercadería física, de manera tal de asegurar, en un marco de transparencia, la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos.