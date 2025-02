Milei volvió a patear la salida del cepo y ahora será el 1° de enero de 2026: "Si hay desembolso del FMI, podemos hacerlo más rápido"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró este lunes que la salida del cepo será el 1° de enero de 2026, salvo que pueda adelantarse por un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)."El cepo va a dejar de existir. Ahora, si hay desembolso del Fondo, podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa”, indicó.Respecto a las negociaciones con el organismo, el Presidente precisó que están trabajando para avanzar en el acuerdo pero remarcó que tiene la "convicción de que, para que a la Argentina le vaya bien, depende sólo de Argentina". En ese sentido, remarcó: "Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura. Si después tenemos puentes financieros para acelerar, bienvenido sea".También en materia económica, Milei anticipó que los impuestos y las retenciones van a seguir bajando a medida que “la economía crezca" y el Gobierno "se vea dotado de más recursos”. Sobre este punto, destacó que desde su llegada a la Casa Rosada lograron la salida de “10 millones de personas de la pobreza” e indicó que “el problema de la inflación no está resuelto” y que “hay que seguir trabajando para erradicarla”.El mandatario celebró su gestión en su primer año de Gobierno y señaló que recibió reconocimientos de todas partes del mundo. Incluso aseguró que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni le pidió que convoque a Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación y Transformación del Estado- para repetir su experiencia.A su vez, el libertario aseguró que cumplió con el 78% de las promesas que hizo en campaña y adelantó que están trabajando en un nuevo mega DNU: "el 70/25", dijo, en clara alusión al decreto 70/23 que emitió días después de asumir su mandato. “Tenemos pensado, por ejemplo, ir contra 50 organismos del Estado. Al 60% estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos. Otro tema importantísimo. Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”.Por otro lado, Milei se refirió a la masiva Marcha Federal LGBT que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo y apuntó contra la oposición al señalar que la convocatoria estuvo basada en una "mentira". "Me da pena que sigan engañando a la gente, fijate que es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira. En este caso, editaron parte de mi discurso en Davos, hay una parte en la que yo me dedico a todo lo que es demoler el edificio woke y hablo de los temas de género. Básicamente eso dura un minuto y medio y ellos tomaron uno de los ejemplos de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque. A partir de construir esa mentira los medios, desesperados porque les suspendí la pauta oficial, se propaga una mentira y se aparatea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras de siempre".En esa línea lanzó: "Verdaderamente lo que te das cuenta es que terminó siendo una marcha política donde se juntaron todos los anti-Milei. El hecho que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra que están en una situación de debilidad. Además, lo hicieron a partir de una mentira. Eso muestra que perdiste antes de empezar".Luego, fue consultado por su postura respecto al colectivo LGBTIQ+ y respondió con contundencia: "Suponete que vos estuvieras en una relación homosexual, la pregunta es: ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás mi derecho a vivir? En nada. ¿En qué afectás a mi propiedad? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Entonces yo no tengo nada que decir. Hacé lo que quieras. A mí lo que me molesta solamente es que quieras usar el Estado para imponer cosas".También dijo que “el cupo trans está mal” y remarcó que “el cupo para cualquier cosa está mal”. “Es una discriminación positiva. Lo que nosotros venimos a proponer es la igualdad ante la ley. ¿Para qué sirvió el ministerio de la mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer y Alperovich violaba a la sobrina? Esto se arregló con mano dura, nosotros bajamos 50% los delitos en el último año".Además, cuestionó a sectores del progresismo por "radicalizarse" y ejemplificó: "Hoy el feminismo radical es 'hombres contra mujeres'. Si vos no adherís a este formato que proponen sos un misógino. Entonces aparece la etiqueta, a partir de la etiqueta aparece la censura y después la cancelación. El wokismo es profundamente violento".Para cerrar este tema, el Presidente reiteró sus dichos en el Foro Económico Mundial y sostuvo: "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Son pedófilos".CONTRA AXEL KICILLOFEn relación a la movilización del sábado pasado, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof por haber asistido a la protesta mientras su distrito "es un baño de sangre". “Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha. Él adhiere al juez Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La Provincia de Buenos Aires es tierra de nadie en favor de los delincuentes".Finalmente, lanzó: "Yo avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón". Milei también habló de las próximas elecciones legislativas y de una posible alianza con el PRO. Al respecto, reiteró que su relación tanto con Mauricio Macri como con su partido es buena.Además, destacó: “Macri posicionó muy bien a la Argentina frente al mundo. La última vez que nos comunicamos fue cuando me mandó un mensaje felicitándome por la baja de retenciones. Lo mismo puedo decir sobre la gente del PRO. No tengo ningún problema con ellos. Para ambos casos, existe una excelente relación y pretendo que siga siendo así”.