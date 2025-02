Milei insistió en que editaron su discurso en Davos y dijo que los nazis eran "zurditos"

El presidente Javier Milei insistió en que editaron su discurso en el que apuntó contra las mujeres y las diversidades sexuales en el Foro de Davos. Sin embargo volvió a afirmar que la ideología de género llevada al extremo "conduce al abuso y a la pedofilia". En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq en La Nación + el mandatario dijo que no vio la marcha del sábado porque "se dedicó a trabajar" pero manifestó que sintió mucha pena que "sigan engañando a la gente" como pasó con la marcha universitaria."Inventaron una mentira. Editaron parte de mi discurso en Davos, que duró 29 minutos y medio. Hay un fragmento en el que yo me dedicó a demoler el edificio woke y hablo de los temas de género. Básicamente eso dura cerca de un minuto y medio y ellos hicieron un fragmento, tomaron uno de los ejemplos de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte de final de ese bloque", comenzó Milei en una defensa floja de papeles porque incluso su discurso fue subido por completo al sitio oficial de presidencia con las declaraciones misóginas y homofóbicas del mandatario.Luego sostuvo que a partir de "esa mentira" los medios, que "están desesperados porque les suspendió la pauta oficial y son odiadores del Gobierno", propagaron la mentira y a partir de eso se "aparateó" la marcha y terminaron apareciendo "las mismas caras siniestras de siempre"."Más allá de cómo se pudieron haber sentido aquellos seres humanos que están involucrados que es con el LGBT aparecieron las mismas caras de siempre. Aparecieron los sindicalistas, quiero saber cuál es la relación de los sindicalistas y dicho grupo. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 5 días, la provincia es un baño de sangre y sin embargo aparece a hacer ruido político de una marcha", señaló el mandatario.También indicó que apareció el "tren fantasma" compuesto por Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro, Lilita Carrió, La Cámpora, Cristina Kirchner, el Partido Comunista y el socialismo. "Que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra que están en una situación de debilidad. La izquierda opera con la falacia del hombre de paja, dicen que vos dijiste y a partir de eso te critican. Eso es una declaración de inferioridad interesante", remarcó.Acto seguido negó que su Gobierno sea fascista y argumentó diciendo que si así fuera la marcha del sábado no se hubiera realizado, sin mencionar las decenas de manifestaciones reprimidas por su gestión. Además negó ser Nazi al afirmas que los verdaderos nazis son "los zurditos"."Se tienen que hacer cargo. Era de los zurdistos. El fascismo también es socialismo. El propio Mussolini decía dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Está claro que nada que ver con la ideología que yo tengo que es el liberalismo que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Los que terminan haciendo fascismo son ellos porque las consignas y las cosas que dicen son propias del fascismo", aseveró.Volviendo sobre la diversidad sexual, dijo no tener problemas con los homosexuales porque "no lo agreden ni le afectan en nada" por lo que no tiene nada que decir y deja que "hagan lo que quieran". Lo que sí le molesta, expresó, es que se quiera usar el Estado "para imponer cosas" y apuntó contra la ideología woke mezclando sin fundamentos distintas cuestiones."Lo que hace el posmarxismo es generar conflictos en distintas partes de la sociedad. Entonces aparecen hombres contra mujeres. Aparece la versión del feminismo radical. Siendo que el feminismo originalmente era una causa del liberalismo. Hoy el feminismo radical entonces es hombres contra mujeres. Si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino y entonces aparece la etiqueta, la censura, la cancelación", arrojó.Y siguió: "El wokismo mismo es profundamente violento. Salen con lo del hombre contra la naturaleza, el ecologismo y toda la agenda del cambio climático y cuando vos presentas la evidencia científica te dicen que sos un terraplanista".Para completar el combo, volvió a atacar a la ideología de género. "Detrás de esa agenda está la agenda asesina del aborto. Si no adherís a la ideología de género sos un homofóbico y no es así. La frase que yo digo es que la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Son pedófilos".