El embajador de Israel en Argentina: "En Israel se habla mucho del milagro económico de Milei

El embajador de Israel en Argentina,, destacó la visita del canciller argentino,y el rumbo económico y las políticas implementadas por el gobierno nacional: “Aquí se habla mucho del milagro económico del Presidente Milei, es increíble”.”, celebró el funcionario. Al respecto, Werthein se reunió recientemente con el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel,, para profundizar la relación estratégica entre Argentina e Israel. “Fue una muy buena visita de un buen amigo, el canciller de un Presidente y de un pueblo amigo”, indicó Sela y agregó que quedaron en cómo mejorar y estrechar las relaciones comerciales e inversiones.Además, confirmó que el presidente Javier Milei, recibirá el Genesis Prize 2025. “, remarcó en comunicación con Radio Mitre donde resaltó la baja de la inflación y el Riesgo País.Por otro lado, en medio del cese al fuego co Hamás, el embajador contó que el otro foco de la reunión de Werthein fue el encuentro con familiares de rehenes argentinos en Gaza.”, expresó.Y se refirió puntualmente a la situación de, el rehén argentino-israelí que fue liberado el pasado fin de semana, después de estar cautivo por más de un año: “Por el momentoAhora, pero él y los otros empiezan a dar sus testimonios y la forma cruel en cómo lo trataron”.Al respecto, señaló que algunos de los tratos a los rehénes consistieron en encerrarlos en túneles o adentro de cajas, por lo cual perdieron mucho peso, además de carecer del tratamiento médico necesario. Y consideró que es parte de "la guerra psicológica de Hamás, mostrando como están liberando prisioneros como si fuera un favor, después de 500 días del ataque desatado en octubre de 2023”.Sela confirmó que aún desconocen el estado de la esposa Shiri Bibas y los dos hijos de, Ariel, de 5 años, y Kfir, de 2, secuestrados en el kibutz Nir Oz durante los ataques de octubre de 2023. Recientemente, se lanzó una campaña mundial para pedir por su liberación, en la que participaron distintas personales del periodismo y la cultura.El embajador subrayó que el cese al fuego es una tregua y advirtió: “Irán no acepta nuestra existencia, no tiene los mismos valores que vos, yo y la audiencia. Este es el enemigo que nos sigue amenazando”.