Macri busca frenar la licitación de la Hidrovía: la estrategia detrás de un aparente ataque a Milei

El ex presidente Mauricio Macri no ha dejado de luchar contra el proceso de licitación de la Hidrovía, que está por abrir las ofertas en los próximos días. A solo una semana de la apertura, el ex presidente ha intensificado su intervención, enviando a su aliado, Guillermo Dietrich, a cuestionar el proceso y sus posibles implicancias. En un tuit, Dietrich se quejó de la "oportunidad perdida" para hacer una licitación competitiva, insinuando que el costo para el campo será mucho mayor al de un proceso transparente. A la par, un artículo de Eduardo Plasencia en la Fundación Pensar refuerza las críticas, aludiendo a un posible "direccionamiento" del proceso en favor del actual concesionario.

La postura de Macri, que busca presentar la licitación como un "escándalo internacional", también involucra al sector industrial. La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó la denuncia de falta de transparencia, pidiendo al Gobierno que modifique la licitación. Además, fuentes cercanas a Macri aseguran que el ex presidente está ejerciendo presión sobre la Sociedad Rural, a fin de que se oponga públicamente a la licitación. La estrategia parece estar orientada a generar un ambiente de rechazo generalizado, con el objetivo de desgastar al Gobierno de Javier Milei.El desafío de Macri no es solo político, sino también simbólico: según el macrismo, la licitación podría terminar siendo un "nuevo IBM-Banco Nación", refiriéndose al caso de corrupción del menemismo, en el cual se argumentaba que un contrato fue direccionado de manera corrupta. En este caso, la licitación de la Hidrovía, que mueve alrededor de 9.000 millones de dólares, se presenta como un negocio mucho mayor, lo que le otorga un peso aún más significativo en términos de posibles irregularidades.La licitación de la Hidrovía se ha convertido en una de las batallas más emblemáticas dentro de la política argentina, con fuertes tensiones entre el ex presidente y el actual mandatario, y las posibles repercusiones de este proceso continuarán dominando la agenda en los próximos días.