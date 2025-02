El Gobierno confirmó un refuerzo para el monto de la Ayuda Escolar: cómo hacer el trámite

De cara al regreso a clases,un programa que se entrega una vez al año y al que pueden acceder las familias de los alumnos del nivel inicial, primario y secundario.Por medio de la publicación del Decreto 63/2025 en el Boletín Oficial, se anunció que el beneficio que será entregado en marzo de este añosegún la condición de cada beneficiario. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger“Se establece un complemento extraordinario, por única vez, por un importe equivalente a la diferencia que exista entre el importe de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000) y el valor de la Asignación de Ayuda Escolar Anual vigente a marzo de 2023 actualizado a marzo de 2025, sin distinción por zonas diferenciales”, explicó la medida respecto del cálculo que se realizará para realizar los pagos.En el documento, el Gobierno advirtió que “si el monto de la citada Asignación por Ayuda Escolar Anual del artículo 1º del presente resulta igual o mayor al importe de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000), no corresponderá abonar el refuerzo“.Previo a esto, el Gobierno había aumentado los valores de las asignaciones familiares, en donde se estableció que lpara aquellos grupos familiares que no superen los $4.023.266 de ingresos.La ayuda esta destinadaEn el caso de las familias que posean unSin embargo, es necesario aclarar que el beneficio será de libre acceso, ya que no se imponen topes salariales a la familia del beneficiario.Los niños, niñas y adolescentes que no hubieran sido incluidos en la liquidación de febrero, podrán acceder al beneficio si presentan el certificado que acredite que el menor de edad se trata deAunque, si ocurriera la posibilidad de que no se hubiera enviado el certificado, los padres podrán realizar la certificación de escolaridad por medio de ANSES.-Ingresar a Mi ANSES, clickear en “Hijos” y luego “Presentar Certificado Escolar”-Completar los datos solicitados y elegir “Generar Certificado”.-Seguidamente se debe imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento educativo para que lo completen y firmen.-Tomar una foto del formulario completo y firmadoRegresar al sitio de ANSES, seleccionar “Subir Certificado”, y cargarla.