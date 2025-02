Ficha Limpia: Diputados sesionará la próxima semana para votar el proyecto impulsado por LLA y bloques dialoguistas

La Cámara de Diputados volverá a reunirse el próximo miércoles en el recinto para votar el proyecto de Ley de Ficha Limpia que impulsa el oficialismo y la oposición "dialoguista".La sesión fue pedida para el próximo miércoles 12 de febrero a las 10 de la mañana, luego de que el miércoles pasado La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques lograran firmar un dictamen de mayoría.La iniciativa del oficialismo y bloques de la oposición apunta a inhabilitar electoralmente y a impedir que asuman en cargos públicos todas aquellas personas que hayan cometido delitos dolosos graves vinculados a corrupción y que tengan una sentencia judicial confirmada en segunda instancia.El escenario se presenta muy favorable en la Cámara de Diputados, pero hay un cono de sombra respecto de lo que pueda acontecer luego en el Senado, donde el peronismo tiene mucha mayor representación. Si hipotéticamente la Cámara alta convirtiera en ley la Ficha Limpia, la ex presidenta Cristina Kirchner quedaría fuera de carrera en las elecciones de este año.Apenas horas después de la media sanción al proyecto de suspensión de las PASO, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, y referentes del PRO, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el MID presentaron una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para solicitar la sesión.Pocos minutos después, se confirmó la convocatoria al recinto a través de una nota firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.La sesión fue pedida por Bornoroni (LLA), Silvia Lospennato (PRO), Silvana Giudici (PRO-línea Bullrich), Nadia Márquez (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Manuel Quintar (LLA), José Luis Espert (LLA), Romina Diez (LLA), Oscar Zago (MID), Cecilia Ibañez (MID) y Eduardo Falcone (MID).También suscribieron la solicitud de sesión Rodrigo de Loredo (UCR), Karina Banfi (UCR), Roxana Reyes (UCR), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).En el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, La Libertad Avanza y el PRO lograron reunir 30 firmas, sumando en la cuenta los votos en disidencia de la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.En tanto, Unión por la Patria estampó 26 rúbricas a un dictamen de minoría que no modifica esencialmente la lógica del actual marco jurídico que exige una sentencia confirmada por la Corte para la inhabilitación a ejercer cargos públicos.Encuentro Federal y Democracia para Siempre presentaron, por separado, dictámenes de minoría, mientras que el Frente de Izquierda firmó un dictamen de rechazo total.La aprobación del proyecto de Ficha Limpia había quedado trunca en diciembre pasado cuando el oficialismo se dividió y no le dio al PRO, la UCR y otros bloques los apoyos suficientes para conformar el quórum de la sesión.Sin embargo, el presidente Javier Milei se comprometió a trabajar durante el verano en un proyecto de Ficha Limpia, y le encomendó la elaboración a una comisión coordinada por Alejandro Fargosi, integrada también por la diputada macrista Silvia Lospennato, quien había sido la cara visible del primer proyecto fallido.A diferencia de aquella versión, esta iniciativa incorpora como sujetos alcanzados a todos los funcionarios de la administración pública nacional e inhabilita no solamente a ejercer cargos electivos sino también otros cargos en la administración pública nacional.Pero además, se incluyó en la redacción una cláusula “anti proscriptiva” para que la inhabilitación por Ficha Limpia no pueda aplicarse a propósito de los fallos de segunda instancia que tienen lugar en el mismo año en que se realizan las elecciones.Con esta modificación se pretendió evacuar las suspicacias que se habían suscitado con la primera versión sobre hipotéticas presiones a jueces para que apuren fallos tendientes a dejar fuera de carrera a determinados dirigentes políticos.Lospennato había sido quien presentó, en 2016, el primer proyecto en la materia, pero la iniciativa recién recibió un impulso decisivo a partir de la emergencia del movimiento ciudadano Ficha Limpia encabezado por Gastón Marra, quien en 2018 presentó una petición en la plataforma Change.org que al día de hoy acumula más de 470 mil ciudadanos firmantes.