Tras anunciar la salida de la OMS, Milei sacaría a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Luego de anunciar esta semana la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de Javier Milei dejaría otro organismo internacional: el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Según confiaron a El Destape fuentes de la Casa Rosada, Argentina dejaría el consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al igual que la salida de la OMS, esta decisión se da en sintonía con el accionar de Donald Trump en el inicio de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos."Al Consejo no le interesan los derechos humanos ni los respetan", señalaron en la cúpula mileista, poniendo como ejemplo la situación de Israel y Venezuela.De todos modos, la decisión parece ser más una posición simbólica para generar revuelo mediático que un hecho en sí ya que hoy Argentina no forma parte de ese organismo. El Consejo de Derechos Humanos está integrado por cuarenta y siete Estados Miembros, los cuales son elegidos por la Asamblea General por un período de tres años. Argentina lo integró en los últimos dos períodos por lo que ahora no puede ser reelegido.Si bien las decisiones de la administración libertaria van en sintonía con las que se toman en los Estados Unidos, la agencia Reuters difundió en las últimas horas que entre asesores de Trump circulaba la idea de no salir de la OMS sino entablar una negociación con el organismo, a cambio de poner al frente a un estadounidense. Lejos de querer quedar en off side, cerca de Milei confirman que avanzarán en la salida del ente mundial, pese a este freno de la administración del magnate.Se trata de un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra.