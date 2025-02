El Gobierno echó al titular de Anses por declaraciones sobre la reforma previsional

El presidente Javier Milei desplazó al director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, quien será reemplazado por quien era su vice, Fernando Bearzi. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni en redes sociales."En el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de ANSES, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector", comunicó minutos después la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en sus redes.La versión que más fuerza cobra sobre su salida responde a las declaraciones del ex titular de la Anses respecto a una pronta reforma previsional. El propio Milei tuvo que desmentirlo en la entrevista que brindó al canal A24.El jefe de Estado tuvo que aclarar que la suba de la edad jubilatoria que había anunciado el todavía funcionario no era un proyecto que estuviera en carpeta de la Casa Rosada.De los Heros había llegado al Gobierno en febrero del año pasado en reemplazo del cordobés Osvaldo Giordano, también desplazado por Milei porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, no quiso votar a favor del proyecto de Ley Bases.El nuevo titular de la Anses, Fernando Bearzi, es un técnico que estuvo a cargo hasta hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y responde al ministro de Economía, Luis Caputo.El ya ex funcionario había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional "antes de fin de año" y horas después Milei salió a decir que "la reforma jubilatoria no es para este momento".En el Gobierno creen que De los Heros se cortó solo al salir a decir eso en público y remarcan que hay que manejar mejor lo tiempos y que antes de esa iniciativa, que el oficialismo efectivamente está estudiando, se debería avanzar en un reforma laboral.De hecho, un funcionario le comentó a Noticias Argentinas que la gestión de Milei tiene en carpeta ir avanzando, al menos, con una "equiparación de la edad jubilatoria", es decir subir el límite que rige para las mujeres de los actuales 60 años a los 65 y quedar así en la misma línea que los hombres.Una iniciativa que quedaría en consonancia con lo que el Gobierno llama "discriminación positiva", es decir situaciones que creen que van en contra la igualdad ante la ley y que buscan modificar a través de un proyecto que presentarían en sesiones ordinarias. El mismo prevé la eliminación de la figura del "femicidio", el cupo trans y el DNI no binario, entre otras cuestiones.