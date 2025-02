La agenda política la determino yo": Milei defendió el despido del titular de Anses

El presidente Javier Milei confirmó que el despido del titular de ANSES obedeció a sus dichos sobre una presunta reforma previsional. “La agenda política la fijo yo, no un funcionario de segundo orden”, dijo el jefe de Estado y enfatizó que de los Heros “voló por los aires, como corresponde”.El mandatario se refirió al último movimiento en un área de primera línea del Gobierno nacional durante un diálogo telefónico con Radio Rivadavia. “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A titulo de qué?“, se preguntó en forma retórica el presidente.“La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, insistió y luego se explayó en los fundamentos de la decisión.“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate", manifestó.La salida de Mariano de los Heros se conoció este lunes y fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X. En su reemplazo asumirá Fernando Bearzi, quien hasta hoy se desempeñaba como titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en los hechos un virtual número dos del organismo que ahora quedará al frente.