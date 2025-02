Sturzenegger respaldó a Milei: Argentina va a ser un país en abundancia de dólares

En medio de la "llimpieza" que hizo el Presidente en el Gobierno -al echar al titular de Anses y a la embajadora de la OEA- el ministro de Desregulación del Estado,salió a respaldar la decisión de Javier Milei y, en línea con las últimas declaraciones del mandatario, aseguró que "Argentina va a ser un país en abundancia de dólares”.Ayer en solo horas el jefe de Estado echó al titular de la Anses,y a la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA),, hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Según justificaron, ambos despidos se debieron a que los funcionarios no se alinearon con la dirección libertaria. Para Sturzenegger fuehabía lanzado sobre el rumbo de la política económica. “Es un cruce, quizás, con la profesión en general”, remarcó.Lo cierto es que en la última entrada de su blog, el ex ministro de Economía de Carlos Menem sostuvo que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sería suficiente para levantar el cepo cambiario debido a que no se incrementarían las reservas netas. “La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente”, escribió. Esta apreciación representó un quiebre para Milei sobre el creador de la Convertibilidad. El Presidente había señalado que "de ninguna manera el dólar está caro" y celebró el acuerdo con el FMI al que "solo le falta el moño"., por las buenas razones, cuando producís”, apuntó Sturzenegger en una entrevista en TN donde consideró: “. El Gobierno tiene que demostrar que va a mantener ese superávit fiscal”.Al respecto agregó:“Es prematuro decir que hay un problema con el tipo de cambio, cuando se está dando un cambio tan estructural y donde tal vez un shock productivo en el sector de exportación que es muy interesante”. “Lo que es diferente en Argentina es la situación de superávit fiscal”, remarcó sobre uno de los únicos logros de la gestión libertaria al tiempo que aseguró que hoy “la situación es mucho más sólida”.Además, intentó aclarar que los funcionarios del Gobierno no perciben un clima de “guillotina” como pareció tras la salida de De los Heros (que habló de la reforma previsional que para Milei no estaba en agenda) y Cavallo. Sobre esto, el ex titular del BCRA, remarcó que”.De todas formas, remarcó que Milei está en “su derecho” de hacer las modificaciones. “Me parece que él,”. Específicamente sobre su situación y las decisiones que toma celebró que el Presidente “inmediatamente las retuitea". "Eso también me ayuda a mí a avanzar, porque va como calmando al lobby, porque", completó.