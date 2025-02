Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por "planchar el dólar": "Te noto algo nervioso"

Che Milei. Te noto algo nervioso.



El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una “estabilización exitosa”. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2025

La ex presidentavolvió a arremeter contra el presidentefrente a la intervención del Gobierno para bajar el precio del dólar. Entre ironías por el despido del titular de la Anses, Mariano de los Heros, y la embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y le dijo al jefe de Estado que lo nota "nervioso"."Che Milei. Te noto algo nervioso. El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una estabilización exitosa”, comenzó en un extenso posteo de X la presidenta del PJ en referencia a la columna publicada por Javier Milei en el diario La Nación el pasado viernes.Y continuó: "El lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana) yque, COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO “EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA” A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE". "Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas", ironizó luego de que el Presidente echara a Sonia Cavallo por las críticas de su padre, el ex ministro de Economía de Carlos Menem a la gestión de Milei."También lo rajaste al de la ANSES. ¡Te dije que era un burro!Clarín te clavó la tapa el lunes y… AFUERA!". "Aunque tendrías que buscar mejores argumentos para rebatir las críticas", le recomendó irónicamente.Y señaló: "Eso que dijiste el lunes en América… 'Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar'. Y sí, Milei…por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual". "¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?", le cuestionó.En su columna, el Presidente había asegurado que "el tipo de cambio real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso". Sobre este punto, la expresidenta disparó: "¡Daaaaale! ¿Cómo que no estás interviniendo en el mercado cambiario?", lo acusó.En este punto, Cristina Kirchner aseguró que "todos sabemos que utilizaste una buena parte para que no se te dispare el precio de los dólares financieros. La verdad, no te hacía tan negador. En fin...". "Eso sí que te tiene preocupado... y mal", afirmó la expresidenta sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Las críticas de CFK a Luis CaputoEn su posteo, la exmandataria también arremetió contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién acusó de ser el "econochanta del mes" por sus declaraciones en referencia al valor del dólar y sus consecuencias. "tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven);", recordó la expresidenta.Con Milei: Argentina cara para todos y todas", concluyó en el posteo Crsitina.