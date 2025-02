Melconian sobre otra posible devaluación: "Cuando las papas queman, se les frunce el ojet*"

El ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a expresar su crítica contra el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que la administración actual carece de un verdadero plan económico. En una reciente entrevista con Urbana Play, el economista advirtió que el modelo del oficialismo está basado en soluciones de corto plazo, las cuales, según él, terminarán costando caras a largo plazo.

Melconian, quien ha tenido diferencias públicas con el presidente desde antes de la llegada de Milei a la Rosada, fue contundente al afirmar que el modelo de "blanqueo" y las ventas de empresas en dólares, que habían permitido paliar la crisis de las reservas, "ya no está más". A su juicio, el actual enfoque económico solo está sosteniendo una estabilidad temporal y el gobierno se enfrentará a un futuro complicado cuando las empresas que vendieron dólares deban volver a comprarlos para afrontar sus deudas. "Eso va a ser parte del futuro endeudamiento que arrastramos", concluyó.

Melconian, conocido por sus enfrentamientos con el presidente y su equipo, fue muy crítico de las medidas que se están implementando en la gestión de Milei. "Este gobierno mostró que, cuando tenés las papas calientes, se te frunce un poco el ojete", diagnosticó, refiriéndose a la falta de respuestas efectivas frente a la crisis económica. A su juicio, el actual modelo económico tiene graves falencias que no han sido resueltas de fondo y, si bien podrían paliar los problemas inmediatos, no asegurarán una salida estable para el país.El economista también destacó la dificultad de resolver el control cambiario, conocido popularmente como "cepo", y lo que consideró la "ineficiencia" de las políticas actuales para alcanzar un equilibrio fiscal y cambiario. "Lo mejor que ha ocurrido es que no te encontraste con ningún liberalote berreta en el camino que hubiera pedido liberar y explotar las cosas", indicó, a la vez que recalcó que "tener superávit en el fisco no es una condición suficiente para hacer con el dólar lo que quiero".