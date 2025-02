"Telefistán": el insólito boicot de LLA y sus trolls contra Telefé y Gran Hermano por el ingreso de un participante egipcio

Los libertarios, comandados por el diputado provincial Agustín Romo, lanzaron un boicot contra Telefé por haber permitido que ingrese un participante de origen egipcio: "Los musulmanes quieren tomar el país", manifestaron.Se trata de Saif Alsayedd, tiene 20 años y es oriundo de El Cairo, Egipto. El nuevo concursante explicó que vive hace cuatro años en Buenos Aires porque su papá es diplomático en la embajada de su país natal. A su vez, confesó que su sueño es poder recibirse de odontólogo y ejercer en la Argentina."Vine a la Argentina sin hablar nada de español. Cero. Empecé a hablar en el colegio con amigos”, admitió el joven participante. En esa misma línea, indicó sobre su religión: “Soy musulmán y rezo cinco veces al día. En la casa pueden ser dos o tres rezos”.Esta situación no pasó desapercibida para los trolls libertarios, quienes denunciaron que el objetivo de Telefe, es "instalar" la cultura musulmana en Argentina y realizar una "limpieza étnica" sobre los nacionales. Además, acusaron a la señal de hacer apología del terrorismo y la pedofilia."Si Telefe no saca a ese tipo no lo veo más", manifestó un usuario. Incluso muchos militantes libertarios se organizaron para hacer un apagón masivo. "Cancelado Telefe. No miremos más y promovamos que nadie más lo vuelva a hacer. Nunca más coranfé".