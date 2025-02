Fuerte rechazo a Milei por promover la cripto $LIBRA: el PRO en silencio y se habla de juicio político

El lanzamiento del proyecto $LIBRA promovido por el presidente Javier Milei generó una fuerte reacción en diversos sectores de la política argentina, tanto de la oposición como dentro del propio oficialismo. La recomendación de este extraño totem, difundida por el mandatario en sus redes sociales, fue rápidamente cuestionada por la Coalición Cívica (CC), el Partido Socialista (PS) y hasta miembros del bloque peronista, quienes piden una investigación profunda del caso, e incluso consideran que podría ser causal de juicio político.

"Se está gestando el gobierno más corrupto de la historia argentina".



18 de diciembre 2024.



No digan que no avisamos. pic.twitter.com/6rzAU8V66p — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 15, 2025

En este marco, el diputado nacional, presidente de la Coalición Cívica, fue uno de los más contundentes en su respuesta, señalando que si el caso no fue un hackeo, como sugirió inicialmente una parte de la opinión pública, entonces estamos ante un "hecho gravísimo y escandaloso". En sus redes sociales, Ferraro detalló varias violaciones a la ley cometidas por Milei, y pidió que el Congreso constituya unapara esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.enfatizó el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.Desde el Partido Socialista,también se sumó al pedido de explicaciones, solicitando al gobierno un informe detallado sobre el episodio. "Presidente Ponzi Milei", escribió Paulon en un tuit que se viralizó rápidamente. Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, fue tajante al afirmar que el presidente estaría incurriendo en un grave abuso de autoridad al "hacer negocios privados desde su función pública", algo prohibido por la ley de ética pública., también del mismo espacio, no dudó en calificar la situación como una "causal de juicio político".El senador radical Martín Lousteau, recordó que "es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?". "Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente", enfatizó.Sin embargo, las críticas no solo provienen de la oposición. Incluso dentro del oficialismo, varios referentes cercanos a la gestión de Milei mostraron su malestar por el episodio., defensor de las políticas libertarias, expresó en sus redes que aquellos que respaldaron la idea de Milei deberían "buscar un rincón del mundo donde esconderse". Hasta, parlamentario del Mercosur por La Libertad Avanza, también se mostró disconforme, calificando el proyecto como un "sabotaje" y añadiendo más dudas sobre la seriedad de la propuesta.