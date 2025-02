Bullrich defendió a Milei tras el escándalo de la cripto $LIBRA y denunció una operación para destituirlo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas tras el escándalo generado por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei. En un fuerte respaldo al mandatario, Bullrich acusó a quienes cuestionan la publicación de intentar destituir a Milei mediante lo que calificó como una "operación".

En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich defendió a Milei, asegurando que la intención detrás de su tuit era "mostrar a diferentes inversores" y no involucrarse en ningún tipo de maniobra irregular., afirmó la ministra, haciendo referencia al revuelo que causó el posteo que promocionaba el proyecto de $LIBRA.Bullrich, además, recordó que la empresa involucrada en el proyecto, KIP Protocol, había trabajado anteriormente con la Ciudad de Buenos Aires, sugiriendo que no se trataba de una iniciativa completamente desconocida ni sospechosa. "Esta es una empresa que trabajó anteriormente con la Ciudad de Buenos Aires", destacó, reforzando la idea de que la promoción de $LIBRA no era algo ajeno al entorno de la política oficial.La ministra también destacó que el presidente tiene derecho a expresarse libremente., subrayó, antes de concluir que Milei, en su rol como mandatario, es capaz de separar su cargo del Estado para llevar adelante acciones que considere apropiadas, como lo demuestra la promoción del emprendimiento privado.