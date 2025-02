El escándalo crypto de Milei llegó al FBI: quiénes son todos los investigados

El escándalo detrás de la criptomoneda $LIBRA continúa generando repercusiones internacionales. En las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI comenzaron a investigar a Javier Milei por su presunto rol en lo que algunos califican como una megaestafa digital, que habría generado ganancias ilícitas por entre 80 y 100 millones de dólares.

El abogado Mariano Moyano Rodríguez, que lleva la denuncia en representación de más de 2500 víctimas, solicitó al Departamento de Justicia estadounidense que se investigue a fondo el papel de Milei en este fraude, señalando que el mandatario promovió $LIBRA a través de sus canales oficiales. En su denuncia, Moyano Rodríguez afirmó que el presidente “ha promovido varios emprendimientos que resultaron estafas” y destacó el riesgo de que la operación afectara también a inversores estadounidenses, ya que la plataforma utilizada, Kip Protocol, y la empresa detrás de la misma, Kip Network Inc., están registradas en Kansas City, Missouri.La denuncia también menciona la falta de registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de las firmas involucradas en la operatoria. A través de un informe detallado, el abogado señaló la ausencia de medidas de seguridad financiera en la plataforma, como políticas antilavado o requisitos para verificar la identidad de los inversores. Según las autoridades, la firma Kelsen Ventures, presuntamente vinculada al estadounidense Davis, parece no estar registrada oficialmente, lo que aumenta las sospechas de que se trata de una operación fraudulenta de mayor envergadura.Mientras tanto, en Argentina, el caso ya está siendo investigado por la jueza María Servini, quien fue asignada por sorteo para llevar adelante la causa. La denuncia presentada en el país apunta no solo contra los empresarios mencionados, sino también contra el gobierno de Milei por su presunta complicidad en la promoción de la criptomoneda, que había sido presentada como un instrumento para financiar proyectos en Argentina. El caso sigue sumando novedades y la tensión política crece a medida que se expanden las investigaciones a nivel internacional.