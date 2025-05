LLA bloqueó la citación a Karina Milei y Luis Caputo en el Senado por la estafa cripto de $LIBRA

En el marco del debate sobre el proyecto de Ficha Limpia, los bloques de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y aliados provinciales rechazaron tratar sobre tablas el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, por la causa $LIBRA.La propuesta había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, quien pidió "citar a las personas que tuvieron participación en el hecho". "Sé que tiene terror; es presidenta de un partido, pero no habla. Tiene que venir acá al Senado para responder las preguntas correspondientes", afirmó sobre la hermana del Presidente.El proyecto necesitaba el respaldo de dos tercios de la Cámara para ser aprobado, pero obtuvo 36 votos afirmativos y 33 negativos. Lo mismo ocurrió con el pedido de interpelación al ministro Caputo, que cosechó 35 votos positivos y 34 negativos, por lo que también fue rechazado."Vamos a votar en contra del pedido de habilitación sobre tablas. Si en algún momento quieren pedir un informe a través de una comisión, estamos dispuestos", argumentó el jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche. La misma postura adoptó Eduardo Vischi (UCR): "No es una propuesta para tratar sobre tablas, nos interesaría que haya un tratamiento en la comisión".Por otro lado, la propuesta del radical Pablo Blanco (UCR) se aprobó una nueva citación al canciller Gerardo Werthein para que comparezca ante la Comisión de Relaciones Exteriores y explique al Senado la política del gobierno nacional en relación con la situación de las Islas Malvinas.Además del proyecto de Ficha Limpia, el temario de la sesión de este miércoles incluye los pliegos de los embajadores Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España), la designación de Emilio Viramonte en la Secretaría Administrativa, tratados internacionales y el proyecto que declara la emergencia para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales.