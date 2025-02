El mensaje de Francisco en medio de su estado de salud crítico: esperanza y gratitud

El Papa Francisco continúa atravesando una situación crítica en su salud, pero a pesar de los desafíos, su mensaje de agradecimiento y esperanza ha llegado a tocar los corazones de miles de personas en todo el mundo. "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", expresó en X el pontífice, quien sigue recibiendo un apoyo inmenso de fieles de todas partes.

El sumo pontífice, quien lleva días con un cuadro de salud delicado, ha mostrado una gran serenidad. En su mensaje escrito, reafirmó su confianza en los médicos y en los tratamientos que le están aplicando, asegurando que "el descanso también forma parte de la terapia". Sin embargo, los médicos han sido claros al señalar que la situación sigue siendo crítica, lo que mantiene a todos en vilo, desde sus cercanos hasta los millones de fieles que lo acompañan en oración. Cabe señalar que la situación del Papa Francisco genera gran preocupación en el Vaticano y en el mundo entero, ya que su salud ha sido un tema de constante seguimiento desde que comenzó a requerir atención médica intensiva.

En los últimos análisis médicos, los especialistas detectaron una trombocitopenia, que es una disminución anormal de plaquetas en la sangre, además de anemia, lo que obligó a administrarle transfusiones de sangre. A pesar de estos complicados diagnósticos, Francisco permanece en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se le sigue brindando atención intensiva desde su ingreso el 14 de febrero.