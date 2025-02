Otra encuesta lapidaria para Milei por la estafa cripto: el 45,5% de la población cree que buscó beneficios personales

Una encuesta realizada por la consultora Proyección reveló que el 45,5% de la población consultada cree que el presidente Javier Milei buscó beneficios personales cuando recomendó en sus redes sociales invertir en la criptomoneda $LIBRA que terminó siendo una estafa.Ante la pregunta "En su opinión, ¿Por qué Javier Milei recomendó en sus redes una inversión en criptomonedas que terminó siendo una estafa?", el 45,5% respondió que el mandatario "buscó beneficiarse a él o personas cercanas" mientras que el 31,4 dijo que "no estaba interiorizado en el tema" y 23,1 no quiso responder. Sobre la confianza en la gestión tras el escándalo, el 45,5% respondió que nunca confió en el Gobierno, el 14,3 dijo que ahora confía menos confío menos y el 31,5 que sigue confiando igual.En cuanto a las elecciones legislativas del 2025, el 54,4 afirmó que votará a un candidato opositor al Gobierno mientras que el 45,6 optará por el candidato del oficialismo. Consultados por la evaluación del gobierno de Milei, el 27,2% respondió "muy negativa", el 10,6% "negativa", el 11,7% "regular negativa", el 16,6 "regular positiva", el 16,9% "positiva" y 12,0% muy positiva.En el apartado economía, el 43,5 cree que el rumbo del Gobierno es incorrecto, mientras que el 34,6% lo considera correcto y el 21,9% no tiene una opinión formada. Ante la pregunta "¿Cómo creé que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses?", el 44,3% consideró que será "negativa", el 32,4% "positiva" y 23,3% no sabe.Sobre la situación económica actual el 27,5% afirmó que "no llega a fin de mes", el 19,3 llega a fin de mes pero con ayuda o endeudamiento, el 34,7% llega a fin de mes pero achicando gastos, el 11,0% llegamos a fin de mes sin achicar gastos, 7,5% podemos ahorrar.Por último, ante la invitación a que compartan su sensación cuando piensa en el país, el 11,5 dijo sentir "resignación", el 12,7 "miedo", el 19,7 "tristeza", el 21,0 "bronca", el 0,5 "alegría", el 8,3 "confianza" y el 25,0 esperanza. La encuesta fue realizada de manera On-Line mediante puntos muestra geolocalizados, entre el 17 a 22 de febrero, con un tamaño de muestra de 2.029 personas consultadas.