El papa Francisco sigue con su actividad oficial desde el hospital

Mientras miles de fieles se congregan al rededor del mundo para rezar por su salud, el papa Francisco presentó una leve mejoría en medio de su cuadro de neumonía bilateral, lo que le permitió mantener una reunión clave con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y al sustituto para los Asuntos Generales de la Santa Sede, el monseñor venezolano Edgar Peña Parra.El encuentro se dio ayer en el Hospital Policlínico Gemelli, donde el Papa continúa internado con pronóstico reservado. El motivo de la reunión fue puramente burocrático. Según informó el Vaticano este martes al mediodía, el Papa promulgó algunos decretos del Dicasterio para la beatificación de cinco personas y convocó a un consistorio para próximas canonizaciones de otras dos, aunque sin fecha confirmada.En ese sentido, el Sumo Pontífice aprobó los votos favorables de la Sesión Ordinaria de los Padres Cardenales y Obispos miembros del Dicasterio para la canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, nacido en Isnotú, Venezuela el 26 de octubre de 1864 y fallecido en Caracas el 29 de junio de 1919. Igual medida tomó para con el Beato Bartolo Longo, fiel laico, nacido en Latiano, Italia, el 10 de febrero de 1841 y fallecido en Pompeya el 5 de octubre de 1926.En cuanto a su estado de salud, en la mañana de este 25 de febrero la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que: “El Papa ha descansado bien, toda la noche”. Informaron que continúa con su tratamiento y no sufrió otra crisis respiratoria.El lunes por la tarde habían informado que "las condiciones clínicas del Santo Padre en su estado crítico muestran una ligera mejoría” y resaltaban que tampoco se habían producido episodios de crisis asmática respiratoria, como había sucedido el fin de semana. En tanto, “algunas pruebas de laboratorio han mejorado”. “El seguimiento de la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación. La oxigenoterapia continúa, aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente reducidos. Los médicos, en vista de la complejidad del cuadro clínico, son prudentes y aún no dan a conocer el pronóstico”, detallaron desde el sitio de noticias del Vaticano.