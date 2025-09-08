Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

El resultado electoral en Buenos Aires también sacudió al mundo empresario. Lucas Salim, uno de los desarrollistas más reconocidos en Córdoba, expresó su enojo en redes sociales con un mensaje viral en el que calificó al conurbano como “una cloaca en todo sentido” y llegó a desearles "desnutrición infantil" a los bonaerenses.El CEO de Grupo Proaco, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo. "Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo”, lanzó Salim.El empresario no se quedó ahí y redobló la apuesta, aludiendo a las consecuencias que, según él, sufrirán los propios votantes: “Le deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar”.Del mismo modo, afirmó que los votantes del Conurbano "viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista".