04.09.2025 / DECLARACIONES

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

El presidente de la Cámara baja cargó contra la reunión que se realizó en la Comisión de Libertad de Expresión, que se llevó adelante después de que la Justicia prohibiera difundir los audios filtrados de Karina Milei.


El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó la visita de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico a la Comisión de Libertad de Expresión luego del intento de censura por parte del Gobierno, en el marco de la prohibición de la Justicia de difundir audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En su cuenta de la red social X, Menem se refirió al encuentro de la Comisión de Libertad de Expresión: "Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines".

"No hubo citación reglamentaria, no contó con el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo", agregó en esta línea.

También lanzó acusaciones sobre la organización de la reunión: "Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se 'pautan' y que con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna".

En tanto, Rial le respondió a Menem y marcó: "No vas a lograr bajo ningún punto de vista ni censurarnos ni callarnos. Vamos a hablar todo lo que queramos con las pruebas en la mano. Tampoco vas a lograr que nos olvidemos que el apellido que llevás es sinónimo de corrupción en este país. Eso no lo podés evitar ni negando la realidad". "Sos parte de una casta corrupta en este país, Lule Menem está metido en esto y vos tenés otras causas", aseveró el conductor.

Por su parte, Federico detalló la coordinación del encuentro. "Era una reunión informativa autoconvocada habida cuenta de que la presidenta, que es quien tiene el rol de convocar, no lo hace desde hace un año", expresó.

El periodista también remarcó que la autenticidad la deciden los legisladores: "El que define la validez o no de esa reunión informativa es el Cuerpo, es decir todos los diputados que participan y no el presidente de la Cámara". "Menem, sé que te están pidiendo desesperadamente que salgas a tirarte sobre la granada porque está subiendo el agua y ya se están mojando las rodillas pero te equivocaste una vez más porque evidentemente de trabajo parlamentario tenés poco y aprendiste menos", enfatizó.

