Al ritmo de "Dinero para nada", Petri presentó los aviones F-16 que Milei compró a Dinamarca

Luego de varios meses de espera, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó este lunes el primer avión F-16 Fighting Falcon comprado por Javier Milei a Dinamarca. Al ritmo de "Dinero para nada", canción de la banda inglesa Dire Straits, el funcionario enseñó la aeronave de adiestramiento durante un acto que se realizó en la VI Brigada Aérea de Tandil, provincia de Buenos Aires.“Esto que tengo a mis espaldas, que estamos presentando y que va a ser acompañado por 24 aviones más, si se pudiera definir en una palabra, esa sería ‘soberanía’. Pero, si tuviéramos que elegir otra palabra para definir este, esa sería ‘paz’. Recuperamos nuestro lugar entre las naciones que entienden que la soberanía se defiende con determinación, con decisión política y con el compromiso de las Fuerzas”, señaló orgulloso Petri sobre la compra de aeronaves que fueron desechadas por el país nórdico como parte de un proceso de recambio de su flota aérea.Y consideró: "Con la convicción del presidente Javier Milei hemos dado una vuelta a esta triste página y podemos decir que el abandono y la desidia han llegado a su fin".Con este vehículo de prueba, el personal técnico de las Fuerzas Armadas podrá realizar diversas tareas de mantenimiento, incluyendo inspecciones programadas; configuración de armamento y sistemas de lanzamiento; manejo del nuevo software logístico; cambio de motor, remoción de cúpula y asientos eyectables; inspección y regulación de los sistemas de combustible e hidráulico; familiarización con el sistema eléctrico y la aviónica, entre otros procedimientos.EL 26 de marzo de 2024, Petri firmó junto al ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, una carta de intención para la compra de los 24 aviones de combate. El F-16 fue diseñado en la década de 1970 y estuvo en servicio operativo desde 1978.El comunicado de prensa que el país nórdico emitió tras la firma del acuerdo señaló que la venta de aviones F-16 a la Argentina se enmarca en el proceso dede la flota aérea de Dinamarca.“Nuestros aviones F-16 están siendo gradualmente. Dinamarca donó 19 aviones F-16 a Ucrania y el gobierno ha decidido vender 24 aviones de combate daneses F-16 a la Argentina”, explicó por ese entonces el ministerio de Defensa danés.No obstante, la adquisición de estos aviones fue presentada por el Gobierno de Javier Milei como un hito en la defensa nacional. De eso se ocupó Petri, quien publicó orgulloso en sus redes sociales un vídeo sobre la presentación oficial realizada este lunes a la noche.El video del evento se volvió viral. Los memes no se hicieron esperar, pero sobre todo llamó la atención la canción utilizada por la cartera de Petri para musicalizar fragmentos del evento. Se trata de "Money For Nothing" o "Dinero para nada" en castellano, un tema original de la banda británica Dire Straits. Una elección llamativa, considerando que la oposición critica la compra de estos aviones daneses, calificándola de un gasto innecesario por ser equipos obsoletos. Es como si alguien en el equipo de producción del video hubiera decidido darle a la oposición una munición perfecta para sus críticas.