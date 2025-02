Tailhade sobre Lijo y García Mansilla a la Corte por decreto de Milei: "Una bomba nuclear en el Poder Judicial"

La guerra ahí es directamente cara a cara. No hay trincheras, ahí es cara a cara. Por eso la Corte hoy es una montaña de excremento. La han transformado en una montaña de excremento

Probablemente salga eso y genere una bomba nuclear en el Poder Judicial

Unas horas antes de que Javier Milei firmara el decreto que designa en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la versión ya sonaba y Política Argentina entrevistó al diputado nacional de Unión por la Patria e integrante del Consejo de la Magistratura Rodolfo Tailhade, quien anticipó que se viene una "guerra de mafiosos" entre el actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el magistrado Ricardo Lorenzetti, que podría derivar en el nacimiento de una "Corte Talcahuano" y una "Corte Balcarce" y significar "una bomba nuclear en el Poder Judicial".En este anticipo de la entrevista completa - que va a estar disponible en la web de Política Argentina, en las cuentas de Instagram, Facebook, X, y en el canal de Youtube este viernes - las principales definiciones de Tailhade sobre la designación de Lijo y García Mansilla a dedo por Milei.El Gobierno lo que busca con estas dos designaciones es hacer la Corte a su forma y discutirle el poder a Rosatti. Son dos nombres que a mí no me gustan. Me gusta mucho menos García Mancilla que Lijo y no porque Lijo pueda entender la política, como dicen, sino porque por lo que he visto como juez. Más allá de un montón de barbaridades. Yo no me olvido que Lijo metió preso a Amado Boudou en pijama, en patas y en cadena nacional. Ese tipo de cosas las hizo y ya estaba (denunciado) en el Consejo de la Magistratura en esa época. ¿Por qué hizo eso? Porque si no corría serio riesgo de ser destituido por el macrismo, que en ese momento se llevaba todo puesto por delante en el Consejo, con lo cual hizo un gesto e inmediatamente le cerraron el expediente en el Consejo.La justicia en la Argentina va hacia donde va el poder y demás, pero García Mancilla es una persona que directamente entiende que el peronismo, que representa una parte muy importante para la ciudadanía argentina, es mierda. De hecho, le mandé en su momento a algunos senadores artículos de opinión que sacaba. En uno dice que el peronismo es incompatible con la democracia. Faltaban como dos años o tres años para que sea propuesto (para la Corte). Calculo que jamás en su vida se le pasó por la cabeza que alguien iba a tener la idea de proponerlo, y entonces él escribía esas cosas. Después es el Opus Dei y todo eso, que tampoco le suma. Pero además es un cara dura. Hace cuatro meses decía que la designación por decreto era inconstitucional y ahora manda a decir que obviamente ‘voy a asumir si me designan por decreto y qué sé yo’.Son dos candidatos que desde mi punto de vista no son idóneos para la Corte, por lo menos yo no lo hubiese propuesto, pero lo que me parece que va a generar eso va a ser un lío impresionante en la Corte. Y se viene un conflicto de poderes grande. Ya hay amenazas. Ayer escribió un abogado de la Universidad Austral, un profesor de Derecho muy importante de la Universidad Austral. ¿Quién era rector de la Universidad Austral antes de ser Juez de la Corte? Carlos Rosenkrantz. Ese señor escribió en La Nación que si Lijo va a aceptar ser juez de la Corte por decreto de Milei tiene que renunciar a su condición de juez federal. Con lo cual lo ponen en una situación, a ver si después al final del camino el Senado termina no aprobando esta designación por decreto, y se queda sin eso y sin su cargo de juez. Yo creo que no es correcto lo que dice este hombre, pero hay una avanzada en ese sentido desde la Corte.También la Corte mandó a decir que no le va a dar la licencia. Hay una guerra de mafiosos. Rosatti está haciendo su juego. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que la Cámara Federal, que no es la autoridad que le tiene que dar la licencia, se la dé. Que después entre la Cámara en conflicto con la Corte, cosa que lo veo difícil. La Cámara puede decir “no, esto es una decisión que tiene que tomar la Corte”. La manda a la Corte y la Corte le rechaza la licencia. O puede decir también, que es lo que correspondería, que el Consejo de la Magistratura es el que tiene que definir las licencias de los jueces. Hace muchos años que no pasa porque nosotros la política ha ido resignando en favor de la justicia. Hemos sido unos idiotas útiles que hemos entregado facultades de la política, capacidad de acción de la política, a estos atorrantes. ¿Para qué? Para que nos acorralen después e inventen una causa. Pero es el Consejo de la Magistratura, desde el punto de vista constitucional, el que debería decidir la licencia de Lijo. Yo creo que Lijo puede pedir la licencia y asumir en la Corte. Lo que no va a dejar de pasar es un escándalo y un conflicto institucional. No descarto que alguien le dé la licencia a Lijo y que Rosatti se niegue a tomar el juramento.No descarto que frente a esa situación sea Milei el que le tome juramento. Con lo cual no sería un despropósito porque está siendo designado por el Presidente y el Presidente es la máxima autoridad del país. Así que podría tranquilamente tomar el juramento Milei. Y no descarto que una vez que se supere el tema juramento, le saquen la presidencia a Rosatti.Vamos a tener una Corte de cinco. Rosatti y Rosenkratz (van a ser), un bloque que tenía a Maqueda y que se quedó sin él. Lorenzetti que hoy está solo, pero que puede tener el acompañamiento de estos dos nuevos que se junten. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que García Mancilla o Lijo puedan ser elegidos presidentes de la Corte. Porque no lo veo a Lorenzetti siendo Presidente con el acompañamiento de los dos. Tampoco veo que García Mancilla sea designado por decreto. Pero el Presidente Milei entra a la Corte a jugar decididamente con Rosatti. ¿Qué clase de candidato propuso el gobierno? Alguien que lo traicionó a los 5 minutos. En los ´80 existían la CGT Brasil y la CGT Azopardo. Por la calle en donde funcionaba. Saúl Ubaldini era CGT Brasil y Jorge Triaca (padre del ex ministro de Macri) era CGT Azopardo. ¿Por qué no Corte Talcahuano y Corte Balcarce? Estamos frente a un escenario explosivo.Puede pasar cualquier cosa. Lorenzetti, que es el fiel de la balanza en este caso o pareciera que podría ser el fiel de la balanza, no va a permitir de ninguna manera, ante la posibilidad concreta, que siga Rosatti presidiendo.Mirá que Lorenzetti ha sido un delincuente, de la misma manera que son estos, a lo largo de tantos años de presidencia. Pero creo que Rosatti lo va a superar en términos de audacia para romper el sistema institucional. Ya lo ha roto. Lo ha roto con el fallo contra el gobierno por la coparticipación. Lo ha roto declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, que tenía 16 años de vigencia. Es decir, todos los jueces del país elegidos por esa ley, el 90%, serían jueces inconstitucionales e ilegítimos porque a Rosatti, 16 años después, se le ocurrió declarar inconstitucional esa ley y ponerse él como presidente. Es decir, ha venido rompiendo los límites de la institucionalidad. Así que nadie puede aventurar lo que va a pasar. De hecho, se descontaba que Milei iba a designar por decreto a principios de año, no lo hizo. Ahora se descontaba que llegaba y tenía el lunes la firma de los decretos. No sé qué va a pasar.. Me parece que va a ser para alquilar balcones.