Congreso: Milei prevé anunciar más de 30 proyectos de ley en su discurso para la Apertura de Sesiones Ordinarias

El presidente Javier Milei anunciará más de 30 proyectos de ley durante el discurso que dará este sábado en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias.Según consignó la periodista Liliana Franco en Ámbito, se espera que el discurso del mandatario dure unos 45 minutos, durante los que leerá unas 40 carillas. Las iniciativas que anunciará Milei no serán megaproyectos como la Ley Bases, sino que tendrán que ver con "cuestiones específicas e importantes para la gestión", precisaron fuentes de Casa Rosada.El Presidente trazará el eje de su discurso en los resultados alcanzados por el Gobierno en los casi quince meses que lleva de gestión: equilibrio fiscal, baja de la inflación y recuperación de la actividad económica.Si bien no habrá grandes anuncios, se especula con que volverá a hacer un llamado a la unidad nacional, tal como lo hizo en la apertura de sesiones de 2024, cuando convocó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo.Desde el Poder Ejecutivo se cursaron invitaciones a unos 70 embajadores, a los que se les destinarán dos palcos especiales en el Congreso. Desde la oposición adelantaron que habrá ausencias. Los senadores de Unión por la Patria ya advirtieron que no acudirán al Congreso. Lo mismo hizo Martín Lousteau, senador de la UCR. Por su parte, se espera la decisión de los diputados del peronismo, que podrían seguir el camino de los senadores.Por estas horas, los diputados de izquierda también discuten si irán o no a la apertura de sesiones, mientras que habrá ausencias de los bloques Democracia para Siempre y Encuentro Federal. En cuento al PRO, si bien se da por hecho que estarán presentes, hay disgusto por la designación del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema.