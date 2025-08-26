"Buscan desestabilizar": la defensa de Francos en el Congreso por el escándalo de las coimas

En el marco de la presentación de su informe de gestión y los fuertes cruces entre los propios libertarios en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció este miércoles sobre los recientes audios difundidos del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnulo, y ratificó que se trata de una “operación política con fines de desgaste”.“Mientras el Congreso sancionaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, se orquestó la difusión de estos audios”, sostuvo Francos, y remató: “No es casualidad que coincida con un momento donde se están tomando decisiones que implican recursos económicos importantes. Queremos dejar claro que estas acciones forman parte de un patrón de accionar de un pequeño grupo que busca desestabilizar”.El funcionario confirmó oficialmente que se decidió remover al titular del ANDIS y que el organismo será intervenido para garantizar su correcto funcionamiento. “Vamos a realizar auditorías y sumarios administrativos, poniendo especial énfasis en el sistema de compras y contrataciones”, afirmó.Sobre las críticas que recibieron, Francos aseguró: “Responderemos con hechos y transparencia, no con declaraciones. Queremos que todo el proceso sea claro y legal”.Por otra parte, defendió el ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en Vialidad Nacional, a los que calificó como "muestras muy claras del despilfarro de recursos y la sobredimensión absurda del Estado"."Eliminamos organismos que habían sido creados como cajas, redujimos estructuras burocráticas ineficientes y concentramos competencias en áreas con verdadera capacidad operativa", dijo Francos al comenzar a detallar las modificaciones en distintas áreas del Estado.Según el funcionario, los cambios permitió al Ejecutivo "ahorrar un total de 2 mil millones de dólares anuales".En ese sentido, reiteró que el Gobierno nacional defenderá "con firmeza la estabilidad fiscal" y tildó de una "amenaza al bienestar de los argentinos" los proyectos de ley que aún deben ser tratados en el Congreso."Quien apoye medidas que desfinancien al Estado está priorizando sus intereses particulares a costa del futuro de toda la Nación. Esto es algo que, en este gobierno, no vamos a dejar que ocurra bajo ninguna circunstancia", señaló.Luego, insistió: "Cualquier reglamentación que ponga en riesgo el superávit es una amenaza directa al bienestar de todos los argentinos, es la perpetuación de un modelo que genera pobreza, estancamiento y la peor de las miserias".