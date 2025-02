Criptogate $LIBRA: más de la mitad de los argentinos considera que Milei fue "cómplice" de una "estafa grave

una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos arroja que el 53% considera a Milei como "cómplice" principalmente "para beneficiarse" del escándalo, del cual además el 52% piensa que fue un tema "grave"

A unas semanas del escándalo denominado "criptogate" por la promoción quehizo de la moneda $LIBRA, que terminó siendo una estafa para miles de inversores y que derivó en causas judiciales en Argentina y Estados Unidos, siguen apareciendo sondeos que arrojan que significó un duro golpe para la imagen del Presidente.En este caso,El sondeo señala que para el 52% de los argentinos el "criptogate" es “un tema grave”, mientras que el 17% lo califica como “importante” y el 31% como “intrascendente”. Como es de esperarse, entre quienes votaron a Milei en el balotaje la opción que absuelve al mandatario sube al 55%.En el mismo sentido, el 53% de las personas encuestadas considera que el Presidente fue "cómplice". En específico, dentro de esta opción el 44% considera que lo hizo "para beneficiarse" y el 9% se lo atribuye a su "entorno". En cambio, solo un 24% cree que Milei fue una víctima que no tuvo nada que ver con lo sucedido.En otro ítem en el que se consultó sobre las posibles consecuencias de lo sucedido, el 39% cree que el escándalo no tendrá grand es consecuencias para el Gobierno. En cambio, el 38% piensa que "afectará para mal la confianza de los inversores internacionales" y el 23% señala que impactará en la imagen de Milei.Por fuera de los valores totales, un dato que surge de la encuesta y que podría preocupar al Gobierno es que un 23% de los votantes de Milei considera que el "criptogate" tendrá consecuencias "para el prestigio" del Presidente.La encuesta también consultó a quién consideran más honesto entre Javier Milei (obtuvo el 46% de los votos), Cristina Kirchner (el 43% la eligió) y Mauricio Macri (solo el 11%). El apoyo a Milei es más fuerte entre los centennials (18 a 29 años) y la generación X (44 a 55 años), mientras que Cristina tiene su base en los millennials (30 a 43 años) y Macri en los adultos mayores de 55 años.En tanto, otros datos que podrían ser significativos: de los consultados que piensan que Milei fue "cómplice" de una estafa "movido por su entorno", el 22% votará igual a LLA, pero entre aquellos que evalúan que lo hizo para "beneficio propio" sólo el 4% pondrá en la urna la boleta libertaria.Además, el informe señala que "a menor interés en las noticias políticas nacionales, mayor es la proclividad a votar a LLA y el peronismo no kirchnerista". Mientras que el "voto macrista es poco sensible al nivel de interés en las noticias nacionales", cosa que sí sucede con los votantes "kirchneristas y de izquierda".“El Criptogate tuvo gran repercusión social pero hay una grieta. Dentro de las personas a las que menos les interesa la política nacional, el tema les parece “grave” sólo al 35%. Por su parte, los que apoyaban al Gobierno sintieron el impacto de esta crisis, pero siguen confiando en el Presidente”, analizó el director de “Sentimientos Públicos”, Hernán Vanoli.“Sentimientos Públicos” es una empresa de investigación social que mide e interpreta movimientos y tendencias que recorren la superficie y lo profundo del alma colectiva. Realizado a nivel nacional con 1500 casos y un margen de error de ±3%, el informe completo está disponible en www.sentimientospublicos.com.ar. Se agradece la cita y difusión.