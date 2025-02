Diputados: el bloque de UxP anunció que tampoco irá a la apertura de sesiones de Milei

Finalmente, el bloque de diputados de Unión por la Patria definió no participar de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el presidente Javier Milei este sábado en el Congreso, tal como lo harán los senadores de ese mismo espacio.A través de un comunicado publicado en la red social X, los diputados peronistas remarcaron que "sobran los motivos" para ausentarse del recinto el 1 de marzo y los enumeraron uno por uno. "La cripto estafa de Milei. Jueces de la Corte nombrados por decreto y sin acuerdo del Senado. Sin Ley de Presupuesto, por segundo año consecutivo. Desfinanciamiento de las provincias argentinas. Facultades delegadas y DNU 70 vigente. Ajuste a las jubilaciones y adultos mayores sin medicamentos", fueron algunas de las razones expuestas por el bloque opositor."Recortes brutales en educación, salud y discapacidad. Cierre de industrias y pymes. Incumplimiento en el financiamiento de la ciencia y tecnología. Una agenda alejada (y perjudicial) para el pueblo. Un gobierno cada vez más autoritario y violento", añadieron.El Frente de Izquierda comunicó este jueves que no concurrirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que encabezará el presidente Javier Milei el próximo sábado a las 21 horas. De esta manera, se suma a los distintos bloques y legisladores que ya anunciaron su ausencia en el acto. "Nuestro bloque no va a concurrir a la Asamblea legislativa. Es un show para tapar la estafa de Milei y su gobierno autoritario", informó el diputado Nicolás del Caño en una publicación de su cuenta de X donde dio los motivos de la decisión.El diputado indicó que la asamblea legislativa tendrá restricciones inéditas a la prensa "a la medida del gobierno autoritario de Milei", que provocará que periodistas y reporteros gráficos no puedan desarrollar su tarea con normalidad. “También vemos esto como parte de un show que busca encubrir la estafa cripto de Milei y también a un gobierno que viene gobernando a través de decretos, como lo hemos visto recientemente con la designación de los jueces de la Corte, como lo vimos con el decreto 70/23 que modifica y elimina una gran cantidad de leyes, como hemos visto con los vetos a las leyes universitarias y jubilatorias", manifestaron.Entre los motivos sumaron el ajuste a los jubilados y las distintas represiones ordenadas por el Gobierno en las ya habituales las marchas de los miércoles, la persecución a los sectores en lucha y el ataque permanente al periodismo. "Por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda no vamos a participar de esta Asamblea Legislativa, nosotros tenemos una agenda propia que contempla las necesidades del pueblo trabajador y sus luchas, de las mujeres, de los sectores populares, de las personas LGTBIQ+, de los jubilados y jubiladas a quienes no paran de atacar y ajustar, de todos los movimientos socioambientales que enfrentan el desfinanciamiento y la persecución, mientras los incendios están arreciando en todo el país", agregaron."Hemos pedido la interpelación de Javier Milei en el Congreso y que se investigue a fondo la estafa cripto, que no es más que una metáfora de la estafa política de un gobierno que dijo que venía a ajustar a la casta y lo único que hizo fue ajustar a las mayorías trabajadoras pactando con la dirigencia política tradicional”. Seguiremos acompañando e impulsando cada pelea en las calles contra Milei. Este gobierno no va más", completaron.