El Papa Francisco pasó una noche tranquila, pero su estado de salud sigue siendo "complejo"

El Papa Francisco durmió "toda la noche" en el Policlínico Gemelli donde se encuentra internado desde el pasado 14 de febrero, pero su estado de salud sigue siendo "complejo" y su pronóstico "reservado"."El Papa ha dormido toda la noche, ahora prosigue el reposo", señalaron desde la Oficina del Vaticano luego de que en la noche del lunes el habitual boletín médico informara que el Sumo Pontífice había sufrido "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda".Ambos habían sido "causados por una importante acumulación de moco endobronquial y consiguiente broncoespasmo", el cual fue aspirado en ambas ocasiones. Además, aclararon que la acumulación fue consecuencia de una neumonía.Del mismo modo, se indicó: "Las dos crisis se produjeron por la reacción de los bronquios intentando expulsar el moco que se acumula para eliminar las bacterias".Desde la Oficina del Vaticano señalaron también que no cambiaron los valores de los análisis de sangre y que no revelaron leucocitosis, por lo que no había nueva infección; mientras se reanudó la ventilación mecánica no invasiva. De esta manera, "el pronóstico sigue siendo reservado, el cuadro del estado del Papa es complejo y Francisco permanece siempre vigilante".