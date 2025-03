Jorge Macri volvió a cruzar a Patricia Bullrich por los presos: "Las comisarías no son cárceles"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al exigir el traspaso de presos a cárceles federales y le señaló nuevamente que “las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”.El alcalde porteño decidió darle inicio del ciclo lectivo 2025, en el Instituto Superior de Seguridad Pública por el primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad, en medio del escádalo de seguridad que vive la Ciudad.Macri exigió "un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en las cárceles federales" y pidió "terminar con las discusiones y las chicanas que no conducen a nada”, para dar paso a la búsqueda de “soluciones políticas concretas” para resolver una problemática que viene de varios años.y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de Ministro.Lo decimos con respeto y firmeza: ministra Bullrich, estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”, subrayó el jefe de Gobierno porteño.Asimismo, llamó a trabajar en conjunto con la ministra de Seguridad de La Libertad Avanza: “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños". "Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”, le señaló a Bullrich.Por otra parte, el jefe de Gobierno se refirió alde la cartera de seguridad en la Ciudad y advirtió que "" tras la designación de“Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños”, sentenció