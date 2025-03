Francos dejó abierta la posibilidad de intervenir la Provincia con el aval del Congreso

El jefe de Gabinete,, se refirió al pedido del presidende intervenir la provincia de Buenos Aires, en medio de la campaña contra el gobernador bonaerense de, y decartó que se evalúe la intervención, aunque dejó entrever que, en caso de contar con la mayoría parlamentaria necesaria, la situación podría ser distinta.“El Presidente conoce perfectamente lo que establece la Constitución y. Obviamente, cuando uno habla de relaciones parlamentarias, sabe que”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.Sin embargo, cuando el periodista Ignacio Ortelli le consultó si Milei evaluaría la intervención de la provincia en caso de contar con los votos suficientes, el funcionario evitó descartarlo por completo. “”, respondió. La polémica se dio luego de que Milei calificara a la provincia de Buenos Aires como un 'baño de sangre' y sugiriera que Kicillof podría hacerle "un favor a los bonaerenses" si renunciara y dejara el manejo de la seguridad a la Nación.Francos insistió en que la inseguridad en la Provincia es un problema estructural que Kicillof no ha logrado resolver en sus cinco años de gestión. "Después de tanto tiempo, ya debería hablar de lo que hizo y no solo de lo que promete", remarcó el jefe de Gabinete.Además, defendió la postura del Gobierno nacional en relación con la coparticipación al remarcar que "lo que hizo el Gobierno nacional fue cumplir con un fallo de la Corte Suprema", que ordenó restituir fondos a la Ciudad de Buenos Aires tras la decisión de Alberto Fernández de quitárselos y destinarlos a la provincia de Buenos Aires. "El dinero que se había transferido a la Provincia no correspondía.”, lanzó Francos.El jefe de Gabinete cruzó a la líder de la Coalición Cívica que acusó a Karina Milei de ser "la cajera" del Gobierno en medio del escándalo cripto por $Libra y cuestionó la credibilidad de Carrió al recordar que cuando en el pasado acusó falsamente a Domingo Cavallo de tener un fondo en el exterior de 400 millones de dólares, algo que luego fue desmentido por la justicia."Carrió hizo muchas denuncias importantes, pero también muchas que quedaron en la nada.", afirmó Francos.Además, el funcionario señaló que la denuncia contra Karina Milei se lanzó en el mismo programa en el que Carrió anunció su candidatura en la provincia de Buenos Aires."Yo tengo absoluta confianza en Karina Milei y en el presidente", sentenció Francos, cerrando el tema.