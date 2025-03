Un asesor de Milei reconoció datos alarmantes sobre el préstamo del FMI: "No hay ninguna garantía de que no se fugue"

Miguel Boggiano, integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei en materia de economía, admitió este viernes que no hay garantía de que los dólares frescos que lleguen con el nuevo acuerdo con el FMI no se fuguen. Además, reconoció que no hay seguridad de que las divisas no se usen para intervenir en el tipo de cambio."La deuda la tomaría el Tesoro para cancelar deuda con el Banco Central. Entonces, lo que termina pasando es que en lugar de deberle al Banco Central pasas a deberle al Fondo Monetario Internacional, pero la cantidad total de deuda no cambia", señaló Boggiano en diálogo con El Destape AM 1070, retomando el argumento de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.Sin embargo, el asesor económico admitió que, ya que el BCRA continúa con su política de intervención en el mercado del dólar Contado con Liquidación (CCL).De este modo, reconoció que es posible que ocurra algo no estipulado por el estatuto del propio FMI, que no permite utilizar dólares del préstamo para intervenir en el tipo de cambio. En este sentido, admitió también que"No va a ser solamente el ingreso del FMI, sino que entiendo que hay otras entidades también que van a buscar fortalecer las reservas, pero es una decisión estratégica del Gobierno.", reveló también Boggiano.El Gobierno anunció que "se dictará y remitirá al Congreso Nacional" un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que el parlamento dé el apoyo a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El comunicado de la Oficina del Presidente remarcó que el presidente Javier Milei ya había adelantado este nuevo acuerdo durante la apertura de sesiones ordinarias. No está claro aún si el DNU es un acuerdo cerrado con el Fondo o sólo buscará apoyo para cerrar uno.